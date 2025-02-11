Bus Terjun ke Jurang di Guatemala, 51 Orang Tewas

JAKARTA - Sebanyak 51 orang tewas setelah sebuah bus berbelok dari jembatan jalan raya terjun ke jurang yang tercemar di Guatemala City. Sementara orang-orang yang selamat dalam kecelakaan terjebak di reruntuhan.

Melansir The Guardian, Senin (10/2/2025) bus yang padat itu membawa lebih dari 70 orang pada saat kecelakaan terjadi pada Senin pagi. Bus melakukan perjalanan ke ibu kota dari kota San Agustín Acasaguastlán ketika jatuh sekitar 20 meter (66 kaki) dari Puente Belice, sebuah jembatan jalan raya yang melintasi jalan raya dan sungai kecil.

Seorang juru bicara, Carlos Hernández, mengatakan jenazah 36 pria dan 15 wanita telah dikirim ke kamar mayat provinsi yang disiapkan untuk korban kecelakaan tersebut.

Gambar yang dibagikan pemadam kebakaran di media sosial menunjukkan sebagian bus terendam air limbah dan dikelilingi tubuh korban.

Presiden Guatemala, Bernardo Arévalo, mengumumkan tiga hari berkabung nasional dan mengerahkan tentara dan badan bencana untuk membantu upaya tanggap bencana.

“Saya berdiri dalam solidaritas dengan keluarga para korban yang hari ini mengetahui berita yang memilukan. Rasa sakit mereka adalah rasa sakit saya,” kata Arévalo di media sosial.