HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Emak-Emak yang Menentukan Masa Depan Bangsa Ini

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |01:01 WIB
Prabowo: Emak-Emak yang Menentukan Masa Depan Bangsa Ini
Presiden Prabowo Subianto di acara Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya (Foto: Raka Dwi Novianto/Okezone)
JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, masa depan bangsa berada di tangan para ibu-ibu atau emak-emak. Hal itu ia sampaikan mengingat pengorbanan perempuan mempertaruhkan hidupnya untuk melahirkan anak.

"Sangat benar yang disampaikan Rais 'Aam (NU), emak-emak yang menentukan masa depan bangsa ini," kata Prabowo saat menghadiri Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya, Senin (10/2/2025).

"Emak-emak mengandung 9 bulan. Begitu lahir, diurus. Lahirnya pun mempertaruhkan nyawa," tambahnya.

Prabowo mengatakan, bila bicara tentang perjuangan seorang ibu, ia selalu teringat pada perempuan yang melahirkannya. Ia mengatakan, peran ibu sangat besar bagi perkembangan anak-anaknya.

"Membesarkan (anak) bukan 9 bulan, bertahun-tahun membesarkan anak itu. Sampai bisa jalan; sampai berangkat ke sekolah; sampe kembali dari sekolah; masak untuk anaknya, saya jadi ingat ibu saya," tuturnya.

