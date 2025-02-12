Viral! Sopir Angkot Bandung Buang Belasan Karung Sampah di Pinggir Jalan

BANDUNG - Video CCTV yang memperlihatkan aksi sopir angkutan kota (angkot) membuang sampah di pinggir Jalan Komodor Udara Supadio RW 10 Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, viral di media sosial (medsos).

Dalam beberapa unggahan di medsos, peristiwa sopir membuang sampah di tepi jalan itu terjadi pada Sabtu (9/2/2025).

Pantauan video, tampak sopir angkot berwarna hijau yang membawa sejumlah karung berisi sampah berhenti di pinggir jalan. Pelaku ditemani oleh seorang temannya.

Sopir tersebut turun dari angkot, lalu membuang karung berisi sampah yang dibawa. Di tepi jalan itu tampak tumpukan sampah lain.

Tidak lama kemudian, warga setempat membersihkan pinggir jalan yang dijadikan pembuangan sampah. Sampah-sampah yang menumpuk dipindahkan ke tempat pembuangan sementara.

Ketua RT 3 RW 10 Kelurahan Husein Sastranegara Siti Nurhayati mengatakan, telah melaporkan sopir yang membuang sampah sembarangan di pinggir jalan ke pihak kelurahan.

Siti menduga sopir tersebut disuruh oleh orang lain untuk membuang sampah. "Karena sepi, banyak orang yang buang sampah. Sopir angkot buang lebih dari 15 karung," kata Siti Nurhayati, Rabu (12/2/2025).