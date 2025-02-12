Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Viral! Sopir Angkot Bandung Buang Belasan Karung Sampah di Pinggir Jalan

Agus Warsudi , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |19:23 WIB
Viral! Sopir Angkot Bandung Buang Belasan Karung Sampah di Pinggir Jalan
Angkot buang sampah sembarangan
A
A
A

BANDUNG - Video CCTV yang memperlihatkan aksi sopir angkutan kota (angkot) membuang sampah di pinggir Jalan Komodor Udara Supadio RW 10 Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, viral di media sosial (medsos).

Dalam beberapa unggahan di medsos, peristiwa sopir membuang sampah di tepi jalan itu terjadi pada Sabtu (9/2/2025).

Pantauan video, tampak sopir angkot berwarna hijau yang membawa sejumlah karung berisi sampah berhenti di pinggir jalan. Pelaku ditemani oleh seorang temannya.

Sopir tersebut turun dari angkot, lalu membuang karung berisi sampah yang dibawa. Di tepi jalan itu tampak tumpukan sampah lain.

Tidak lama kemudian, warga setempat membersihkan pinggir jalan yang dijadikan pembuangan sampah. Sampah-sampah yang menumpuk dipindahkan ke tempat pembuangan sementara.

Ketua RT 3 RW 10 Kelurahan Husein Sastranegara Siti Nurhayati mengatakan, telah melaporkan sopir yang membuang sampah sembarangan di pinggir jalan ke pihak kelurahan.

Siti menduga sopir tersebut disuruh oleh orang lain untuk membuang sampah. "Karena sepi, banyak orang yang buang sampah. Sopir angkot buang lebih dari 15 karung," kata Siti Nurhayati, Rabu (12/2/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Angkot Bandung sampah viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184385//viral-SyGB_large.jpg
Abraham Ngamuk hingga Aniaya Pacar karena Ajakan Love Scamming di Aplikasi Kencan Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/65/3184192//tembus_3_jurnal_muhammad_ramadhani_jadi_wisudawan_terbaik_sarjana_terapan_unpad-kHKv_large.jpg
Tembus 3 Jurnal, Muhammad Ramadhani Jadi Wisudawan Terbaik Sarjana Terapan Unpad 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/65/3183814//viral_mahasiswi_langsung_berlari_bahagia_saat_wisuda_dijemput_ayahnya_yang_supir_angkot-IaHE_large.jpg
Viral, Mahasiswi Ini Berlari Bahagia saat Wisuda Dijemput Ayahnya yang Supir Angkot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184111//prabowo-EH1v_large.jpg
Momen Kocak Prabowo Tantang Siswa SMPN 4 Bekasi Adu Boxing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183914//menteri_imipas-1fBr_large.jpg
Heboh Nikita Mirzani Live Tiktok saat Ditahan, Menteri Imipas: Sudah Saya Tegur Kalapasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/15/3183910//chery_fulwin_x3l_gagal_taklukkan_999_anak_tangga_gunung_tianmen-d6P4_large.jpg
Viral SUV Chery Gagal Tiru Range Rover Taklukkan Tanjakan Ekstrem, Berujung Minta Maaf
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement