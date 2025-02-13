Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Berbicara dengan Putin dan Zelensky Tentang Konflik Ukraina, Trump: Mereka Ingin Berdamai

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |12:23 WIB
Berbicara dengan Putin dan Zelensky Tentang Konflik Ukraina, Trump: Mereka Ingin Berdamai
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Foto: VOA)
A
A
A

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu, (13/2/2025) memulai pembicaraan untuk mengakhiri perang di Ukraina dengan panggilan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Trump mengatakan bahwa baik Putin dan Zelensky, yang berbicara dalam panggilan telepon terpisah, menyatakan keinginan untuk berdamai.

Pembiaraan itu terjadi setelah menteri pertahanan AS sebelumnya mengatakan Kyiv harus melepaskan tujuan lamanya untuk bergabung dengan aliansi militer NATO dan mendapatkan kembali semua wilayahnya yang direbut oleh Rusia. Pernyataan dari Pete Hegseth tersebut menandai perubahan dramatis dalam pendekatan Washington terhadap konflik di Ukraina.

Pembicaraan Telepon

Setelah berbicara dengan Putin selama lebih dari satu jam, Trump mengatakan bahwa sang pemimpin Rusia itu ingin perang berakhir dan mereka membahas potensi gencatan senjata dalam waktu dekat.

"Dia ingin perang berakhir. Dia tidak ingin mengakhirinya lalu kembali berperang enam bulan kemudian," kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval, Gedung Putih, sebagaimana dilansir Reuters.  

"Saya pikir kita sedang dalam perjalanan menuju perdamaian. Saya pikir Presiden Putin menginginkan perdamaian, Presiden Zelensky menginginkan perdamaian, dan saya menginginkan perdamaian. Saya hanya ingin melihat orang-orang berhenti terbunuh," tambahnya.

Trump dan Zelensky berbicara setelah panggilan telepon Trump dengan Putin, dan kantor Zelenskiy mengatakan percakapan itu berlangsung sekira satu jam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184251//putin-pB9T_large.jpg
Putin-Netanyahu Gelar Pembicaraan Darurat, Ini Persoalan yang Mereka Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184221//jet_tempur_f_35-HmTz_large.jpg
Trump: AS Akan Jual Jet Tempur F-35 ke Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184196//tni-5I3Z_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Jadi Tamu Kehormatan di Perayaan 250 Tahun Marinir AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/18/3184122//rakyat_ekuador_memberi_suara_dalam_referendum_terkait_pangkalan_militer_asing-jipk_large.jpg
Rakyat Ekuador Tolak Izinkan Kembalinya Pangkalan Militer Asing di Negaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/25/3183944//donald_trump-WB9O_large.jpg
Donald Trump Larang Orang Obesitas Masuk AS, Khawatir Jadi Beban Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809//trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement