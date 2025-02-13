Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Terungkap! Identitas Wanita Dikubur Setengah Badan Ternyata Janda 3 Anak, Diduga Dibunuh Pacarnya

Randi Kurniawan , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |03:01 WIB
Terungkap! Identitas Wanita Dikubur Setengah Badan Ternyata Janda 3 Anak, Diduga Dibunuh Pacarnya
Ilustrasi mayat (Foto: Freepik)
A
A
A

SUMUT - Identitas mayat wanita yang dikubur separuh badan di Desa Rintis, Kecamatan Silangkitang ditemukan. Korban merupakan seorang janda 3 anak, warga Langga Payung, Kecamatan Sei Kanan, Labuhanbatu Selatan.

Korban diketahui bernama Nurolom Ritonga (52). Menurut keluarga, korban tak kunjung pulang selama lima hari usai dijemput dua orang temannya. 

Isak tangis pun warnai kedatangan jenazah, Rabu (12/2/2025). Jenazah korban tiba di kediamannya usai proses autopsi yang dilakukan di RSUD Rantauprapat.

Terlihat ratusan warga setempat melayat di kediaman korban. Baharuddin Siregar, selaku abang ipar korban menceritakan, awalnya korban tak kunjung pulang selama lima hari usai dijemput dua orang temannya.

Ia mengetahui korban meninggal usai melihat postingan video yang beredar di media sosial terkait penemuan mayat dengan kondisi terkubur separuh badan di Desa Rintis tersebut. Pihak keluarga menduga, kematian korban yang tak wajar ini diduga akibat dibunuh oleh orang terdekat korban atau pacarnya.

Halaman:
1 2
      
