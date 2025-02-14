Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Terobos Palang, Siswi SMK di Semarang Tewas Tertabrak KA Harina

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |00:04 WIB
Terobos Palang, Siswi SMK di Semarang Tewas Tertabrak KA Harina
Korban kecelakaan
A
A
A

SEMARANG – Seorang siswi SMK Sabrina Luthfi Maulida (17) tewas setelah tertabrak kereta api (KA) di perlintasan Kokrosono, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Kamis (13/2/2025) sore.

Pada identitas yang dibawa korban, alamatnya berada di RT005/RW004, Dukuh Kaligetas, Kelurahan Jatibarang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang.

Korban bersekolah di SMK 10 Kota Semarang Jurusan Nautika Kapal Niaga. Sekolah tersebut lokasinya tak jauh dari lokasi kecelakaan itu.

Informasi yang dihimpun, korban yang mengendarai sepeda motor tertabrak KA Harina. Insiden terjadi sekira pukul 16.00 WIB. Petugas, termasuk dari KAI dan warga berada di lokasi untuk membantu proses evakuasi. Motor matic yang dikendarai korban bernomor polisi H 3546 UQ ringsek.

“Dia nekat nyelonong, palang sudah tertutup,” kata Petugas Jaga Lintasan (PJL) palang pintu di sana, Lesmana.

Dia menyebut, korban berkendara dari arah utara ke selatan. Sementara kereta melaju dari barat ke timur, menuju pemberhentian di Stasiun Tawang Bank Jateng.  

“Ada teman-temannya di belakangnya nggak ikut menerobos (saat palang tertutup),” lanjut dia.

Salah satu warga, Ardi, mengatakan beberapa teman korban sesama pelajar, menangis.

“Katanya baru pulang sekolah,” ungkap dia.

Terpisah, Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo mengatakan lokasi kecelakaan itu terjadi di Perlintasan Sebidang Terjaga tepatnya Km 1+4/5 petak jalan antara Stasiun Jerakah – Stasiun Semarang Poncol. Masinis telah membunyikan suling lokomotif berulang sebelum melintas perlintasan tersebut. 

“KA Harina relasi Bandung – Surabaya tertemper sepeda motor. KA Harina mengalami keterlambatan sekira 2 menit akibat berhenti dan melakukan pemeriksaan di Stasiun Semarang Poncol paska-kejadian, tidak ada kerusakan pada lokomotif ataupun rangkaian kereta,” ungkap dia pada keterangan tertulis.

 

Halaman:
1 2
      
