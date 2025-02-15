Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ada Kebun Jagung di Jakarta, Polri: Upaya Dukung Asta Cita Presiden

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |02:00 WIB
Foto: Dok IST.
JAKARTA - Lahan seluas 2.100 meter persegi yang berada persis di bantaran Kali Ciliwung terdapat kebun jagung yang dikelola oleh Polsek Tanah Abang. 

Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Praaetyo mengatakan, Kapolri terus mendorong jajarannya untuk menyukseskan ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

“Upaya Polri mendukung Asta Cita pemerintah, terutama dalam aspek swasembada pangan, dimana Polri fokus pada upaya pencapaian swasembada jagung,” kata Dedi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (14/2/2025). 

Selaku Kasatgas Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Dedi mengapresiasi Kapolsek Tanah Abang dan jajaran yang mampu berkebun di tengah perkotaan (urban farming). 

“Jakarta adalah kota yang padat. Bisa memanfaatkan lahan dan menjadikannya sebagai lahan produktif merupakan sebuah prestasi. Apresiasi buat Kapolsek Tanah Abang dan seluruh personel Polsek Tanah Abang yang melakukan giat urban farming, “imbuh Dedi. 

Dedi menambahkan, Polri juga telah membangun infrastruktur digital berupa helpdesk dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Aplikasi ini, jelas Dedi, untuk efisiensi dan efektivitas kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga dalam menyukseskan swasembada pangan. 

Pemanfaatan helpdesk di setiap wilayah yang akan menjadi pusat koordinasi untuk pemecahan masalah di lapangan dan memastikan proses berjalan dengan baik. Sehingga penanaman jagung berjalan lancar dan seluruh target program ketahanan pangan pemerintah dapat tercapai dari mulai pendataan lahan, pengajuan bantuan, pengawasan distribusi bantuan sampai pengawasan hasil panen.

 

Telusuri berita news lainnya
