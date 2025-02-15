Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Operasi Keselamatan Seulawah 2025: Ditlantas Polda Aceh Beri Edukasi Masyarakat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |04:01 WIB
Operasi Keselamatan Seulawah 2025: Ditlantas Polda Aceh Beri Edukasi Masyarakat
Polda Aceh Gelar Operasi Keselamatan Seulawah 2025. Foto: Dok IST.
JAKARTA – Dalam rangka Operasi Keselamatan Seulawah 2025, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh melaksanakan aksi sosial dengan membagikan ratusan nasi kotak dan brosur edukasi lalu lintas kepada masyarakat. Kegiatan dipimpin langsung oleh Dirlantas Polda Aceh, Kombes Muhammad Iqbal Alqudusy, selaku Kepala Operasi Daerah (Kaopsda).

Sebanyak 100 nasi kotak dibagikan kepada masyarakat di kawasan Terminal Batoh, Banda Aceh sebagai bagian dari kegiatan rutin Jumat Berkah yang digelar Ditlantas Polda Aceh. Selain itu, ratusan brosur juga disebarkan di berbagai titik di Kota Banda Aceh guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas.

Menurut Iqbal, kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk berbagi, tetapi juga menjadi momen penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami dan mematuhi peraturan lalu lintas.

“Kami berharap melalui kegiatan ini, masyarakat semakin sadar akan pentingnya keselamatan berkendara. Dengan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, angka kecelakaan di jalan dapat diminimalkan, sehingga terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas),” ujar Iqbal, Jumat (14/2/2025). 

 

Halaman:
1 2
      
