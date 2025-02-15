Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Satgas Yonif 715/Motuliato Giatkan Program Ketahanan Pangan di Perbatasan

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |08:49 WIB
Satgas Yonif 715/Motuliato Giatkan Program Ketahanan Pangan di Perbatasan
Satgas Yonif 715 Motuliato Lakukan Ketahanan Pangan di Perbatasan (foto: dok ist)
A
A
A

PUNCAK JAYA - Personel Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 715/Motuliato, ciptakan ketahanan pangan dengan bercocok tanam di lahan sekitaran Pos Pruleme, Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya, Sabtu (15/2/2025).

Dansatgas Pamtas Kewilayahan Yonif 715/Mtl, Mayor Inf Prawito mengatakan, kegiatan ini dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan selama melaksanakan pengamanan di perbatasan RI-PNG dan juga merupakan bagian dari upaya Satgas untuk ikut serta mendukung program ketahanan pangan pemerintah.

"Ini merupakan bentuk kemandirian dari prajurit Motuliato sekaligus juga mencerminkan salah satu poin 8 Wajib TNI yaitu menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat, dimana yang sebelumnya lahan tersebut kosong oleh tanaman tak berproduktif, kini di tangan prajurit Pos Pruleme lahan tersebut disulap menjadi lahan ketahanan pangan,” kata Dansatgas.

Dikatakannya, Pos Pruleme Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 715/Motuliato yang dipimpin Bintara Teritorial Satgas Serda Anton Reinhard beserta 10 personel Pos Pruleme memanfaatkan lahan kosong atau lahan tidur untuk ditanam berbagai macam sayur dan buah seperti Cabai, Daun Bawang, Stroberi dan sebagainya guna mewujudkan ketahanan pangan.

“Nantinya hasil panen ini akan dibagikan kepada masyarakat yang ada di sekitar pos, sebagai bukti Bhakti TNI untuk masyarakat,” pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
