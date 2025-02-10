Bagikan Logistik, Satgas Yonif 715/Mtl Ringankan Beban Pengungsi Konflik Puncak Jaya

PUNCAK JAYA - Satgas Yonif 715/Mtl membagikan logistik bantuan kepada pengungsi yang berada di Kodim 1714/PJ akibat konflik antara dua kelompok pendukung pasangan calon (Paslon) Bupati yang bersaing dalam Pilkada, bertempat di Kodim 1714/PJ Papua Tengah, Senin (10/02/2025). Ketegangan terjadi antara para pendukung Paslon 1 dan 2 yang mengakibatkan banyak rumah yang terbakar dan bentrok massa yang tidak terkendali antara pendukung kedua calon bupati.

Dipimpin Pakum Satgas Yonif 715/Mtl Letda Chk Dicky Stevan, dan 10 personel lainnya membagikan logistik untuk membantu meringankan beban para pengungsi yang terdampak konflik tersebut dan menghibur dengan cara berbagi canda dan tawa juga kepada anak-anak yang terkena konflik.

"Ini adalah cara kita juga untuk mengamalkan 8 wajib TNI point ke 1, 2 dan 8 bahwa prajurit wajib ramah tamah, sopan dan santun kepada rakyat kemudian dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada di dalam masyarakat," ucapnya.

Pasiter Satgas Yonif 715/Mtl mengatakan, ini adalah salah satu cara berkomunikasi dan peduli kepada masyarakat yang terkena konflik guna menjaga silaturahmi yang baik dan mempererat persaudaraan dan kepedulian kepada sesama.

Sementara itu, Mama Ani Enumbi (34) wa..wa..wa.. terima kasih Bapak-Bapak dari 715 sudah peduli dan memberikan penghiburan kepada kami semoga Bapak semua selalu dalam lindungan Tuhan di saat menjalankan Tugas.

(Arief Setyadi )