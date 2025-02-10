Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bagikan Logistik, Satgas Yonif 715/Mtl Ringankan Beban Pengungsi Konflik Puncak Jaya

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |16:57 WIB
Bagikan Logistik, Satgas Yonif 715/Mtl Ringankan Beban Pengungsi Konflik Puncak Jaya
Satgas Yonif 715/Mtl bagikan logistik ringankan beban pengungsi konflik Puncak Jaya (Foto: Dok TNI)
A
A
A

PUNCAK JAYA - Satgas Yonif 715/Mtl membagikan logistik bantuan kepada pengungsi yang berada di Kodim 1714/PJ akibat konflik antara dua kelompok pendukung pasangan calon (Paslon) Bupati yang bersaing dalam Pilkada, bertempat di Kodim 1714/PJ Papua Tengah, Senin (10/02/2025). Ketegangan terjadi antara para pendukung Paslon 1 dan 2 yang mengakibatkan banyak rumah yang terbakar dan bentrok massa yang tidak terkendali antara pendukung kedua calon bupati.

Dipimpin Pakum Satgas Yonif 715/Mtl Letda Chk Dicky Stevan, dan 10 personel lainnya  membagikan logistik untuk membantu meringankan beban para pengungsi yang terdampak konflik tersebut dan menghibur dengan cara berbagi canda dan tawa juga kepada anak-anak yang terkena konflik.

"Ini adalah cara kita juga untuk mengamalkan 8 wajib TNI point ke 1, 2 dan 8 bahwa prajurit wajib ramah tamah, sopan dan santun kepada rakyat kemudian dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada di dalam masyarakat," ucapnya.

Pasiter Satgas Yonif 715/Mtl mengatakan, ini adalah salah satu cara berkomunikasi dan peduli kepada masyarakat yang terkena konflik guna menjaga silaturahmi yang baik dan mempererat persaudaraan dan kepedulian kepada sesama.

Sementara itu, Mama Ani Enumbi (34) wa..wa..wa.. terima kasih Bapak-Bapak dari 715 sudah peduli dan memberikan penghiburan kepada kami semoga Bapak semua selalu dalam lindungan Tuhan di saat menjalankan Tugas.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183444/dpr-0Lfu_large.jpg
Soal Perjanjian RI-Australia, DPR Ingatkan Sifatnya Konsultasi Bukan Aliansi Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182980/tni-wxTk_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Pimpin Upacara Medal Parade di Afrika Tengah, Kenang Prajurit yang Gugur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182334/tni-ZtVo_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Pimpin Penertiban Tambang Ilegal, Sita Belasan Excavator dan Buldozer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/340/3181841/tni-Aku8_large.jpg
Pasukan Elite TNI Gelar Operasi Senyap di Perbatasan Timor Leste, Sejumlah Orang Disergap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/340/3181086/pangdam-OBRr_large.jpg
Gembleng Kadet, Pangdam Bukit Barisan: Tanamkan Cinta Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181065/pesawat-pzfb_large.jpg
Pilot A400M Bakal Jalani Latihan 30 Hari Kerja di Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement