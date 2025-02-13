Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Wujudkan Perdamaian di Puncak Jaya Usai Pilkada, Satgas Yonif 112/DJ Dampingi Pj Bupati Yopi

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |09:24 WIB
Wujudkan Perdamaian di Puncak Jaya Usai Pilkada, Satgas Yonif 112/DJ Dampingi Pj Bupati Yopi
Satgas Yonif 112 DJ Dampingi Pj Bupati Yopi (foto: dok ist)
A
A
A

PUNCAK JAYA - Satgas Yonif 112/DJ yang dipimpin langsung oleh Dansatgas Letkol Inf Fiska Bagus Tri Sunaryanto mendampingi Pj Bupati Puncak Jaya Yopi Morib, melaksanakan mediasi lanjutan dan berupaya memfasilitasi keluarga korban konflik antar pendukung paslon Bupati di Yambi, Rabu 12 Februari 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Pj. Bupati Puncak Jaya, Yopi menyampaikan pentingnya perdamaian dan keselamatan bagi semua warga yang terlibat dalam konflik tersebut. 

"Pentingnya penyelesaian masalah secara damai dan tanpa ada korban jiwa lainnya," kata Yopi dalam keterangannya.

Satgas Yonif 112/DJ juga memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Daerah dalam upaya penyelesaian konflik tersebut, siap mendampingi dan mengawal proses perdamaian serta memberikan perlindungan bagi seluruh warga yang terlibat dalam konflik.

Upaya mediasi bagi keluarga korban konflik antar pendukung paslon Bupati di Yambi ini dilakukan sebagai langkah awal dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas keamanan khususnya didistrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, semoga dengan kerjasama dan dukungan semua pihak, konflik dapat diselesaikan dengan damai dan tanpa ada korban jiwa lagi dari kedua belah pihak.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164823//perindo-VWdu_large.jpg
Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen Menangkan Pilgub Papua, Partai Perindo: Wujudkan Masyarakat Maju, Inklusif dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161466//pemerintah-ZTL8_large.jpg
KPU: PSU Pilkada Papua 2025 Paling Aman dan Sukses Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/340/3159961//pemerintah-j20p_large.jpg
Jelang PSU Pilkada Papua, Pj Gubernur Agus Fatoni Sidak Nelayan di Pulau Cina Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159923//pilkada-b8TU_large.jpg
Soal Usul Pilkada Dipilih DPRD, Legislator Ini Sebut Bagian dari Evaluasi untuk Perbaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150723//putusan_mk_pilpres_dan_pilkada_beda_2_tahun_komisi_ii_dpr_segera_revisi_uu_pemilu-WucH_large.jpg
Putusan MK Pilpres dan Pilkada Beda 2 Tahun, Komisi II DPR: Segera Revisi UU Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150601//tok_mk_putuskan_pilkada_digelar_2_tahun_setelah_pilpres-cfeB_large.jpg
Tok! MK Putuskan Pilkada Digelar 2 Tahun Setelah Pilpres
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement