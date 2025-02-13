Wujudkan Perdamaian di Puncak Jaya Usai Pilkada, Satgas Yonif 112/DJ Dampingi Pj Bupati Yopi

PUNCAK JAYA - Satgas Yonif 112/DJ yang dipimpin langsung oleh Dansatgas Letkol Inf Fiska Bagus Tri Sunaryanto mendampingi Pj Bupati Puncak Jaya Yopi Morib, melaksanakan mediasi lanjutan dan berupaya memfasilitasi keluarga korban konflik antar pendukung paslon Bupati di Yambi, Rabu 12 Februari 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Pj. Bupati Puncak Jaya, Yopi menyampaikan pentingnya perdamaian dan keselamatan bagi semua warga yang terlibat dalam konflik tersebut.

"Pentingnya penyelesaian masalah secara damai dan tanpa ada korban jiwa lainnya," kata Yopi dalam keterangannya.

Satgas Yonif 112/DJ juga memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Daerah dalam upaya penyelesaian konflik tersebut, siap mendampingi dan mengawal proses perdamaian serta memberikan perlindungan bagi seluruh warga yang terlibat dalam konflik.

Upaya mediasi bagi keluarga korban konflik antar pendukung paslon Bupati di Yambi ini dilakukan sebagai langkah awal dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas keamanan khususnya didistrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, semoga dengan kerjasama dan dukungan semua pihak, konflik dapat diselesaikan dengan damai dan tanpa ada korban jiwa lagi dari kedua belah pihak.

(Awaludin)