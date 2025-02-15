Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Bumi Guncang Kabupaten Muna Sultra, Pusatnya Gempa di Laut 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |23:04 WIB
Gempa Bumi Guncang Kabupaten Muna Sultra, Pusatnya Gempa di Laut 
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan 3,0 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Sabtu (15/2/2025) malam. Pusat gempa berada di laut dengan kedalaman 5 Km.

"Mag:3.0, 15-Feb-25 18:00:10 WIB, Lok:4.92 LS, 122.77 BT (Pusat gempa berada di laut 3 km timur laut Lohia, Muna), Kedalaman:5 Km," cuit laman X @infoBMKG.

Gempa bumi turut dirasakan di Kabupaten Muna dengan skala II-III MMI. Belum diketahui dampak gempa yang dihasilkan.

"Dirasakan (MMI) II - III Kab. Muna," jelasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG gempa Gempa Bumi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3185111//cuaca_di_jabodetabek-7zsk_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Waspada Hujan Disertai Petir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185116//gempa_jembrana_bali-m1fb_large.jpg
Gempa Guncang Jembrana Bali, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184982//hujan-WEFZ_large.jpg
Siaga Potensi Hujan Sedang-Lebat Sepekan pada 21-27 November, Cek Wilayahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184901//cuaca_jabodetabek-6FM3_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184748//gempa_magnitudo_6_guncang_ambon-7RJW_large.jpg
Gempa Besar Magnitudo 6,0 Guncang Ambon, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184731//gempa-N0cQ_large.jpg
Gempa M5,4 di Halmahera Barat Akibat Deformasi Lempeng Laut Maluku
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement