Gempa Bumi Guncang Kabupaten Muna Sultra, Pusatnya Gempa di Laut

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan 3,0 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Sabtu (15/2/2025) malam. Pusat gempa berada di laut dengan kedalaman 5 Km.

"Mag:3.0, 15-Feb-25 18:00:10 WIB, Lok:4.92 LS, 122.77 BT (Pusat gempa berada di laut 3 km timur laut Lohia, Muna), Kedalaman:5 Km," cuit laman X @infoBMKG.

Gempa bumi turut dirasakan di Kabupaten Muna dengan skala II-III MMI. Belum diketahui dampak gempa yang dihasilkan.

"Dirasakan (MMI) II - III Kab. Muna," jelasnya.

