Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pemotor Tewas Usai Dilidas Truk Air Minum saat Hendak Menyeberang

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |01:02 WIB
Pemotor Tewas Usai Dilidas Truk Air Minum saat Hendak Menyeberang
Ilustrasi
A
A
A

SAMPANG - Nasib naas menimpa Ruham (30) Warga Desa Tolang Kecamatan Banyuates, Sampang, Madura tewas setelah terlindas truk di Jalan Raya Masaran, Banyuates, Sabtu (15/02/2025). 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, korban Ruham mengendarai Sepeda Motor terserempet kendaraan truk bermuatan botol air yang dikendarai Wilto Kotto (25) warga Kabupaten Timor Tengah.

KBO Lantas Polres Sampang Ipda Candra Herianto S membenarkan peristiwa laka tersebut terjadi di Jalan raya Masaran, Banyuates.

"Korban tewas setelah sempat dievakuasi kerumah sakit terdekat."Ungkapnya

Menurutnya, kronologi berawal saat kendaraan truk dari arah timur menuju ke arah barat sesampainya di TKP ada kendaraan sepeda motor hendak menyebrang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465//truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184399//ilustrasi_kecelakaan-i0Xq_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali Tewaskan 5 Orang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184047//operasi_zebra-Odlz_large.jpg
Apel Operasi Zebra, Wakapolda Metro Ungkap 11 Ribu Kecelakaan Terjadi di Januari-Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183960//kecelakaan-MVu6_large.jpg
Hilang Kendali, Mobil Tabrak PKL dan Pemotor Sebabkan 5 Orang Terluka di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183218//kecelakaan-PI53_large.jpg
Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183222//pramono_anung-pM0t_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Pramono Ultimatum Sopir JakLingko Jangan Ugal-ugalan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement