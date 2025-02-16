Pemotor Tewas Usai Dilidas Truk Air Minum saat Hendak Menyeberang

SAMPANG - Nasib naas menimpa Ruham (30) Warga Desa Tolang Kecamatan Banyuates, Sampang, Madura tewas setelah terlindas truk di Jalan Raya Masaran, Banyuates, Sabtu (15/02/2025).

Berdasarkan informasi yang diperoleh, korban Ruham mengendarai Sepeda Motor terserempet kendaraan truk bermuatan botol air yang dikendarai Wilto Kotto (25) warga Kabupaten Timor Tengah.

KBO Lantas Polres Sampang Ipda Candra Herianto S membenarkan peristiwa laka tersebut terjadi di Jalan raya Masaran, Banyuates.

"Korban tewas setelah sempat dievakuasi kerumah sakit terdekat."Ungkapnya

Menurutnya, kronologi berawal saat kendaraan truk dari arah timur menuju ke arah barat sesampainya di TKP ada kendaraan sepeda motor hendak menyebrang.