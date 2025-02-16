Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Heboh Dua Warga Pandeglang Tertimbun Longsor, Satu Tewas

Fariz Abdullah , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |03:01 WIB
Heboh Dua Warga Pandeglang Tertimbun Longsor, Satu Tewas
Ilustrasi
A
A
A

PANDEGLANG - Bencana longsor dilaporkan terjadi di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Sabtu (15/2/2025). Dua orang tertimbun yakni Tisna dan Muslim.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.00 WIB, keduanya saat itu tengah mengerjakan sebuah proyek di sekitar lokasi kejadian. Kondisi cuaca yang hujan membuat mereka tertimbun longsor tanah dan batu. 

Belum diketahui penyebab pasti longsor terjadi. Namun, Tisna dilaporkan meninggal dunia sedangkan Muslim terkulai lemas dan dilarikan ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis.

Peristiwa itu ramai setelah video detik-detik salah satu korban longsor yang diketahui merupakan Muslim tengah dilarikan ke Puskesmas menggunakan mobil ambulans. Kondisinya lemas dengan tubuh yang penuh lumpur.

Hal itu dibenarkan oleh Anggota Relawan Kampung Siaga Bencana (KSB) Kabupaten Pandeglang, Kuswana. "Tadi itu para pekerja sedang melaksanakan proyek. Terus terjadi longsor menimbun dua orang pekerja,"kata dia saat dihubungi awak media.

Pekerja yang tertimbun sudah dapat dievakuasi. Saat ini yang satu sudah aman.“Alhamdulillah korban atas nama Muslim terselamatkan dan saat ini tengah dilarikan ke Puskesmas Saketi untuk mendapatkan perawatan, sedangkan satu korban atas nama Tisna meninggal dunia,” katanya.

Hingga berita ini publish, MNC Portal Indonesia masih mengupayakan konfirmasi pihak-pihak terkait mengenai penyebab pasti terjadinya longsor. (Fariz Abdullah)
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Banten Pandeglang longsor
