Bobby Nasution Tes Kesehatan di Kemendagri, Bebas Asam Urat

JAKARTA - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) terpilih, Bobby Nasution selesai menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Minggu (16/2/2025).

Berdasarkan dari semua tes yang dijalani, Bobby mengatakan dirinya sehat, tidak memiliki penyakit asam urat.

"Pemeriksaan alhamdulillah bagus semua, tadi tensinya bagus, gula darah bagus, kolestrolnya, asamnya uratnya bagus semua, normal semua," kata Bobby usai menjalani tes kesehatan di Gedung F Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

Dengan begitu, kata Bobby, dirinya sudah siap untuk menjalani pelantikan kepala daerah serentak pada 20 Februari 2025, dan retreat kepala daerah di Magelang pada 21 Februari 2025.

"Insya Allah siap untuk persiapan pelantikan, dan siap juga untuk retreat nanti tanggal 21," katanya.