Tak Tahan Dipaksa Tenggak Miras, Pria Ini Tebas Pungung Rekannya

KOLAKA - Warga di Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) inisial R (18) nekat membacok rekannya karena terus dipaksa untuk menenggak miras. Tanpa pikir panjang, ia membacok punggung korban menggunakan sebilah parang Panjang hingga luka parah.

Kasi Humas Polres Kolaka, Iptu Dwi Arif menjelaskan, rekan pelaku inisial A (45) yang juga satu kelurahan dengannya. Pembacokan terjadi di rumah R usai keduanya pesta miras bersama-sama di kediaman S pada malam Senin 16 Februari 2025.

"Setelah minum di rumah S, A masih mau minum dan mengikuti R ke rumahnya dan memaksanya agar lanjut minum di tempat lain namun terus ditolak R," ujarnya, Senin (17/2/2025).

Ajakan A yang terus ditolak pelaku, membuatnya mulai melontarkan kata-kata kasar. Keduanya pun terlibat adu mulut yang membuat R gelap mata dan langsung membacok korban.

Korban ditebas menggunakan parangnya sendiri yang direbut oleh pelaku. Beruntung A berhasil kabur menyelamatkan diri keluar rumah dan berteriak meminta pertolongan warga.

"Dilarikan ke Puskesmas Latambaga. Karena lukanya sangat parah hingga dirujuk ke RS Benyamin Guluh untuk ditangani," ujar Iptu Dwi Arif.