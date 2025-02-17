Dorong Kolaborasi dan Sinergi, Anggota DPRD Morowali dari Partai Perindo Pacu Kemandirian Desa

MOROWALI - Anggota DPRD Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dari Partai Perindo, Herlan, terus konsisten memperjuangkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Beragam aspirasi warga yang sebagian besar merupakan petani dan nelayan dikawalnya untuk direalisasikan dengan berkolaborasi bersama pemerintah kabupaten dan pihak-pihak terkait.

Hal itu diungkapkan Herlan usai mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Bungku Pesisir beberapa waktu lalu di Morowali. Turut hadir pada acara itu ialah Pj Bupati Morowali, jajaran Kepala Dinas, Camat, 10 Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Hadir pula para tokoh masyarakat perwakilan setiap desa dan Kepala Puskesmas, guru-guru SD, SMP dan SMA serta segenap kepala adat.

“Kita melakukan penyerapan aspirasi dan penyusunan anggaran kegiatan fisik dan nonfisik untuk dibahas bersama Pemerintah kabupaten (Pemkab) Morowali. Aspirasi yang digulirkan masyarakat ialah infrastruktur berupa pembukaan jalan di pemukiman warga dan pembuatan jalan usaha tani,” ujar Herlan, Senin (17/2/2025).

Masyarakat juga menyampaikan permintaan bantuan alat-alat pertanian, bibit pertanian, dan juga bantuan ayam, sapi, kambing untuk kelompok ternak. Adapun warga yang berprofesi nelayan, mengajukan bantuan berupa alat tangkap.

Menurut Herlan yang duduk di Komisi III DPRD Morowali bidang infrastruktur dan pembangunan, aspirasi-aspirasi tersebut merupakan hal positif dan akan ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan faktor keberlanjutan, tepat sasaran, dan skala proritas di setiap tahunnya. Acara ini merupakan Musrenbang Tahun 2025 untuk Perencanaan Tahun 2026.

“Dalam menjalankan amanah rakyat sebagai anggota legislatif dari Partai Perindo, dan alhamdulillah, hingga di dua periode ini, saya terus memegang komitmen mengawal aspirasi masyarakat dari level desa ke atas,” ujar Herlan yang lahir 35 tahun lalu di Bungku Pesisir ini.

Pihaknya juga bersinergi dengan Pemkab Morowali agar aspirasi-aspirasi masyarakat ter-input dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Herlan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Perindo Morowali, menuturkan dalam interaksinya di tengah masyarakat, juga berupaya mempercepat penyelesaian dinamika masalah di desa.

“Kepada masyarakat dan pemerintah desa, saya juga mendorong agar mandiri dengan meningkatkan pendapatan desa. Tentu saja dengan tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, seperti perda kabupaten, provinsi dan lain-lain,” papar Sarjana Hukum dari Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) ini.