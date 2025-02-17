Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Cuaca Ekstrem dan Longsor Terjang Jabar, Rumah hingga Fasilitas Publik Rusak

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |08:04 WIB
Cuaca Ekstrem dan Longsor Terjang Jabar, Rumah hingga Fasilitas Publik Rusak
Ilustrasi cuaca ekstrem (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Cuaca ekstrem masih melanda sejumlah wilayah di Indonesia tak terkecuali wilayah Jawa Barat yang turut dilanda bencana hidrometeorologi basah berupa tanah longsor pada Sabtu 15 Februari kemarin.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari melaporkan cuaca ekstrem melanda Kabupaten Karawang pada Sabtu 15 Februari akibat kejadian ini sebanyak 45 KK atau 145 warga terdampak dan sedikitnya sebanyak 40 unit rumah dan satu fasilitas kesehatan rusak. 

"Masih di Provinsi Jawa Barat, cuaca ekstrem juga terjadi di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Bandung, adapun dampak yang diakibatkan oleh peristiwa ini, di Majalengka tercatat sebanyak 21 KK dan 59 unit rumah serta 5 fasilitas umum terdampak, sedangkan di Kabupaten Bandung, tercatat sebanyak 44 KK dan 44 unit rumah serta 5 fasilitas umum terdampak," ujar Aam dalam keterangannya dikutip, Minggu (16/2/2025).

Aam mengatakan, bencana tanah longsor di Kabupaten Tasikmalaya membuat 11 unit rumah warga rusak berat. "Selain cuaca ekstrem, Provinsi Jawa Barat juga dilanda tanah longsor, adapun lokasi kejadian berada di Kabupaten Tasikmalaya dimana tercatat sebanyak 33 KK dan 22 unit rumah terdampak serta 11 unit rumah dilaporkan rusak berat," ucapnya.

Lebih lanjut, Aam mengatakan menghadapi potensi ancaman bahaya hidrometeorologi, BNPB tetap mengimbau pemerintah daerah dan warga untuk tetap waspada dan siap siaga. 

"Misalnya, untuk mitigasi angin kencang, BPBD dan dinas terkait dapat memangkas ranting-ranting pohon atau warga dapat mengecek kekuatan struktur atap rumah masing-masing. Serta BNPB akan terus senantiasa melaporkan kondisi terkini penanganan bencana di Indonesia," ujarnya.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184449/cuaca_ekstrem-ViB3_large.jpg
Siaga Cuaca Ekstrem, Siklon Tropis FINA Terbentuk di Laut Arafuru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184438/cuaca_ekstrem-Abrf_large.jpg
Bibit Siklon Tropis 97S Menguat, BMKG: Waspada Cuaca Ekstrem di Indonesia Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/340/3183905/angin_kencang-qYSd_large.jpg
Puluhan Rumah di Jatim Rusak Diterjang Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181912/modifikasi_cuaca-4RK3_large.jpg
Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pemprov Jakarta Tabur 2 Ribu Kg Garam di Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180859/cuaca_ekstrem-U3Vt_large.jpg
Siaga! Hujan Ekstrem Intai Jakarta, Jabar hingga Jateng Sepekan ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180757/pohon-dYJp_large.jpg
Waspada Cuaca Ekstrem, Hindari Melintas di Bawah Pohon Tua Saat Hujan Disertai Angin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement