Cuaca Ekstrem dan Longsor Terjang Jabar, Rumah hingga Fasilitas Publik Rusak

JAKARTA - Cuaca ekstrem masih melanda sejumlah wilayah di Indonesia tak terkecuali wilayah Jawa Barat yang turut dilanda bencana hidrometeorologi basah berupa tanah longsor pada Sabtu 15 Februari kemarin.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari melaporkan cuaca ekstrem melanda Kabupaten Karawang pada Sabtu 15 Februari akibat kejadian ini sebanyak 45 KK atau 145 warga terdampak dan sedikitnya sebanyak 40 unit rumah dan satu fasilitas kesehatan rusak.

"Masih di Provinsi Jawa Barat, cuaca ekstrem juga terjadi di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Bandung, adapun dampak yang diakibatkan oleh peristiwa ini, di Majalengka tercatat sebanyak 21 KK dan 59 unit rumah serta 5 fasilitas umum terdampak, sedangkan di Kabupaten Bandung, tercatat sebanyak 44 KK dan 44 unit rumah serta 5 fasilitas umum terdampak," ujar Aam dalam keterangannya dikutip, Minggu (16/2/2025).

Aam mengatakan, bencana tanah longsor di Kabupaten Tasikmalaya membuat 11 unit rumah warga rusak berat. "Selain cuaca ekstrem, Provinsi Jawa Barat juga dilanda tanah longsor, adapun lokasi kejadian berada di Kabupaten Tasikmalaya dimana tercatat sebanyak 33 KK dan 22 unit rumah terdampak serta 11 unit rumah dilaporkan rusak berat," ucapnya.

Lebih lanjut, Aam mengatakan menghadapi potensi ancaman bahaya hidrometeorologi, BNPB tetap mengimbau pemerintah daerah dan warga untuk tetap waspada dan siap siaga.

"Misalnya, untuk mitigasi angin kencang, BPBD dan dinas terkait dapat memangkas ranting-ranting pohon atau warga dapat mengecek kekuatan struktur atap rumah masing-masing. Serta BNPB akan terus senantiasa melaporkan kondisi terkini penanganan bencana di Indonesia," ujarnya.



(Arief Setyadi )