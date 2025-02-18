Polisi Ungkap Narkoba Jaringan Malaysia yang Dikendalikan dari Lapas, Sita 87 Kg Sabu

PEKANBARU - Polres Bengkalis, Riau Bersama bea dan cukai mengungkap jaringan narkoba internasional. Dalam pengungkapan ini polisi mengamankan sabu seberat 87 Kg dan pil ekstasi sebanyak 51.882.

Dari pengungkapan ini, polisi menangkap dua kurirnya yakni JM (38) dan IF (22) warga Kabupaten Bengkalis. Terungkap bahwa mereka dikendalikan oleh seorang napi di Lapas Kota Dumai, Riau.

Mereka disergap saat di Perairan Sepahat Selat Malaka Kecamatan Bandar Laksana. Sempat terjadi kejar - kejaran dan petugas sempat mengeluarkan tembakan peringatan. Namun setelah 30 menit kejar kejaran di laut, peelaku menyerah. Dari kapal speed boat, ditemukan 90 paket sabu dan 9 paket pil ekstasi.

"Saya sudah perintahkan untuk menindak tegas penjahat penjahat narkoba yang merusak generasi bangsa. Beri Tindakan tegas jika mereka melakukan perlawanan dengan catatatn membahayakan petugas dan masyarakat," tegas Kapolda Riau Irjen Mohmmad Iqbal Selasa (18/2/2025) didampingi Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombe Putu Yudha Prawira dan Kapolres Bengkalis AKBP Budi Setiawan dan Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto Selasa (18/2/2025).

Dari keterangan pelaku bahwa mereka dibayar Rp 125 juta untuk membawa sabu dari perbatas Indonesia-Malaysia melalui Selat Malaka. Selanjutnya narkoba itu akan dibawa ke Bengkalis untuk diedarkan di Riau.

"Narkoba itu dari Malaysia. Petugas masih mencari tau siapa yang memasok dari sana,"tambah Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom.

Kepada tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) Subsider Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman mati.



(Khafid Mardiyansyah)