Viral Emak-Emak Bawa Celurit dan Rusak SPBU di Cileunyi Bandung

BANDUNG - Viral di media sosial, emak-emak diduga membawa senjata tajam berjenis cerulit dan mengamuk di salah satu SPBU di Kabupaten Bandung.

Dalam video yang diterima, aksi emak-emak tersebut sempat terekam CCTV dan viral di media sosial, memperlihatkan seorang wanita berhijab dan mengenakan pakaian biru sedang mengacungkan senjata tajam celurit ke arah petugas SPBU.

Beberapa pelanggan yang sedang antre bensin terlihat hanya bisa menonton aksi tersebut tanpa bisa berbuat banyak. Selain itu, emak-emak itu juga merusak papan tulisan ‘Dexlite’ di area SPBU sebelum pergi meninggalkan lokasi.

Diketahui juga jika kejadian tersebut terjadi pada Minggu, 16 Februari 2025, di salah satu SPBU di Jalan Raya Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Salah satu petugas pengawas SPBU Cinunuk, Indra Sofyan membenarkan adanya aksi emak-emak tersebut.

Menurutnya, emak-emak itu sudah diamankan dan di bawa ke rumah orang tuanya karena diduga mengalami gangguan kejiwaan (ODGJ).