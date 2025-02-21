Pria Misterius Terjun ke Sungai Opak Bantul, Diduga Kabur Usai Ketahuan Mencuri

BANTUL - Seorang pria misterius terjun ke Sungai Opak di Dusun Nangsri, Kalurahan Srihardono, Kapanewon Pundong, Bantul pada Kamis (20/02/2025) pagi. Diduga, pria tersebut kabur usai ketahuan mencuri.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, pria tersebut awalnya dicurigai oleh warga setelah melakukan tindak pidana. Warga kemudian mengejar pelaku yang kabur menggunakan sepeda motor.

"Pelaku sempat diikuti oleh warga. Karena tidak tahu jalan, pelaku akhirnya sampai ke pekarangan warga dekat Sungai Opak," terang Jeffry, Kamis (20/02/2025).

Jeffry melanjutkan, seorang warga yang melihat kejadian tersebut kemudian membunyikan peluit, yang langsung direspon oleh warga lainnya. Pelaku yang panik meninggalkan sepeda motornya dan berlari ke tepi sungai, sebelum akhirnya melompat ke dalamnya.

"Warga sempat akan menolong untuk mengarahkan ke pinggir. Tetapi pelaku menolak dan justru ke tengah hingga akhirnya menghilang," tutur Jeffry.

Hingga saat ini, identitas pria tersebut belum diketahui. Polsek Pundong masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian ini.





(Khafid Mardiyansyah)