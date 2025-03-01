Putu Rudana Sebut Seni Budaya Harus Jadi Mercusuar Bernegara

BALI - Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon bersama Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI), Putu Supadma Rudana menghadiri dialog kebudayaan di Museum Rudana, Ubud, Bali pada Kamis, 27 Februari 2025.

Sekitar 27 tokoh maestro seniman, sastrawan, budayawan, akademisi hadir dalam gelaran Wicara Cipta 'Sinergi Membangun Budaya' yang menyoroti pentingnya kreativitas dan sinergitas dalam penguatan budaya nasional. Melalui dialog ini, gagasan baru di ranah seni rupa, seni tari, sastra, hingga seni berbasis media digital diharapkan bisa terwujud.

Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI), Putu Supadma Rudana mengatakan, dalam pemahaman konsep kebudayaan, seharusnya seni budaya menjadi mercusuar dalam berbangsa bernegara.

"Budaya itu jangan hanya dijadikan 'kayu bakar' di setiap aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, politik, sosial, pertahanan keamanan, tapi seyogyanya dijadikan inspirasi ataupun ujung tombak dalam berbagai kegiatan berbangsa dan bernegara. Itu esensi dalam seni budaya yang ingin kita capai semua," kata Putu melalui keterangannya, Sabtu (1/3/2025).

Putu-pun berkomitmen akan terus mendukung Presiden Prabowo dan Menteri Kebudayaan di bawah kepemimpinan Fadli Zon yang sangat peduli dan paham tentang esensi kebudayaan.

"Yang pasti, saya akan selalu mendukung Pak Menteri Kebudayaan untuk menjadikan seni budaya sebagai cahaya dalam berbangsa bernegara. Saya beserta keluarga besar Museum Rudana juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Fadli yang selalu hadir buat kami," ujar mantan Anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pariwisata, pendidikan, dan seni budaya ini.