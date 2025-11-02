Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Arab Saudi Luncurkan Inisiatif Global Harmony, Tampilkan 14 Kebudayaan Termasuk Indonesia

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |21:39 WIB
Arab Saudi Luncurkan Inisiatif Global Harmony, Tampilkan 14 Kebudayaan Termasuk Indonesia
Arab Saudi Luncurkan Inisiatif Global Harmony/ilustrasi Reuters
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pers Arab Saudi akan meluncurkan edisi kedua inisiatif "Harmoni Global 2",  Minggu (2/11/2025). Inisiatif ini merupakan bagian dari Program Kualitas Hidup, yang secara langsung mendukung tujuan Visi Saudi 2030.

Melansur Saudi Press Agency, tujuan inisiatif ini adalah untuk menyoroti kehidupan penduduk di Kerajaan dalam semua aspek, termasuk kehidupan profesional dan keluarga mereka, kegiatan sosial dan rekreasi mereka, kontribusi mereka terhadap perekonomian Kerajaan, dan kisah sukses mereka.

Inisiatif ini bertujuan untuk menampilkan keragaman dan kekayaan budaya mereka yang beragam, keberhasilan integrasi dan harmoni mereka dengan masyarakat Saudi, serta upaya berkelanjutan oleh sektor publik dan swasta untuk meningkatkan kualitas hidup di kota-kota Saudi.

Sebagai bagian dari "Harmoni Global", Kementerian Pers bersama Otoritas Hiburan Umum menyelenggarakan acara-acara dalam Riyadh Season.

Peluncuran ini mencakup kegiatan dan pertunjukan budaya, seni, dan cerita rakyat, dengan partisipasi dari berbagai media terkemuka India.

Inisiatif ini, yang merupakan kemitraan antara Kementerian Pers, Otoritas Hiburan Umum, dan Program Kualitas Hidup, akan menampilkan acara-acara yang menampilkan 14 budaya berbeda.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/18/3184668//putra_mahkota_arab_saudi_mohammed_bin_salman-FcsK_large.jpg
Putra Mahkota Arab Saudi Lakukan Pertemuan dengan Pimpinan DPR AS di Washington
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184460//presiden_as_donald_trump_bertemu_putra_mahkota_arab_saudi_mohammed_bin_salman_di_gedung_putih-ki3I_large.jpg
Bertemu Trump, Putra Mahkota Arab Saudi Ungkap Keinginan Bergabung dengan Perjanjian Abraham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/612/3184406//viral-5NMO_large.jpg
Lagi Viral Gen Z Taiwan Jalan Menunduk seperti Budaya Indonesia, Netizen: Beneran Apa Ngejek?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184221//jet_tempur_f_35-HmTz_large.jpg
Trump: AS Akan Jual Jet Tempur F-35 ke Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/18/3184158//ilustrasi-9ZL6_large.jpeg
Bus Jamaah Umrah Terbakar dalam Kecelakaan di Madinah, Tewaskan 45 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/340/3183972//kemenag-vW9Q_large.jpg
Kemenag Ajak Generasi Muda Jaga Warisan Budaya Nusantara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement