Arab Saudi Luncurkan Inisiatif Global Harmony, Tampilkan 14 Kebudayaan Termasuk Indonesia

JAKARTA - Kementerian Pers Arab Saudi akan meluncurkan edisi kedua inisiatif "Harmoni Global 2", Minggu (2/11/2025). Inisiatif ini merupakan bagian dari Program Kualitas Hidup, yang secara langsung mendukung tujuan Visi Saudi 2030.

Melansur Saudi Press Agency, tujuan inisiatif ini adalah untuk menyoroti kehidupan penduduk di Kerajaan dalam semua aspek, termasuk kehidupan profesional dan keluarga mereka, kegiatan sosial dan rekreasi mereka, kontribusi mereka terhadap perekonomian Kerajaan, dan kisah sukses mereka.

Inisiatif ini bertujuan untuk menampilkan keragaman dan kekayaan budaya mereka yang beragam, keberhasilan integrasi dan harmoni mereka dengan masyarakat Saudi, serta upaya berkelanjutan oleh sektor publik dan swasta untuk meningkatkan kualitas hidup di kota-kota Saudi.

Sebagai bagian dari "Harmoni Global", Kementerian Pers bersama Otoritas Hiburan Umum menyelenggarakan acara-acara dalam Riyadh Season.

Peluncuran ini mencakup kegiatan dan pertunjukan budaya, seni, dan cerita rakyat, dengan partisipasi dari berbagai media terkemuka India.

Inisiatif ini, yang merupakan kemitraan antara Kementerian Pers, Otoritas Hiburan Umum, dan Program Kualitas Hidup, akan menampilkan acara-acara yang menampilkan 14 budaya berbeda.