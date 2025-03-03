Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Satu Nelayan Ditemukan Meninggal dan 2 Orang Dalam Pencarian Usai Tabrakan Kapal

Azhari Sultan , Jurnalis-Senin, 03 Maret 2025 |20:52 WIB
Satu Nelayan Ditemukan Meninggal dan 2 Orang Dalam Pencarian Usai Tabrakan Kapal
Satu Nelayan Ditemukan Meninggal dan 2 Orang Hilang Usai Tabrakan Kapal (Foto: istimewa)
TANJAB TIMUR - Tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 dari 3 nelayan yang dinyatakan hilang usai kapal nelayan tabrakan dengan kapal tongkang Trans 58 di Perairan Kampung Laut, Kabupaten Tanjungjabung (Tanjab) Timur Jambi. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

"Korban atas nama Rinal (23) warga Rengat. Korban langsung di evakuasi tim SAR gabungan menuju Pelabuhan Roro," ungkap Kepala Humas Basarnas Jambi, Lutfi, Senin (3/3/2025).

Sesampainya di daratan, ujarnya, korban langsung dibawa menggunakan ambulance ke RSUD. Saat ini, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian 2 orang yang hilang dan belum ditemukan," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, kecelakaan maut menimpa  kapal nelayan yang bertabrakan dengan kapal tongkang Trans 58 di Perairan Kampung Laut, Kabupaten Tanjungjabung (Tanjab) Timur Jambi.

Akibatnya, 3 orang dinyatakan hilang dan 2 orang lagi selamat. 

Ketika itu, kapal nelayan yang sedang trawl jaring dengan POB 5 orang menabrak kapal TB Trans 58 Rute Pekanbaru-Jambi di Perairan Kampung Laut pada Minggu kemarin.

 

