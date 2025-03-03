Tabrakan Kapal di Perairan Kampung Laut, 3 Nelayan Hilang dan 2 Selamat

TANJAB TIMUR - Kecelakaan laut kembali terjadi. Sebuah kapal nelayan tabrakan dengan kapal tongkang Trans 58 di Perairan Kampung Laut, Kabupaten Tanjungjabung (Tanjab) Timur Jambi. Akibatnya, 3 orang dinyatakan hilang dan 2 orang lagi selamat.

Menurut Kepala Kantor SAR Jambi, Adah Sudarsa, kejadiannya hari Minggu kemarin. Diceritakannya, saat itu komunikasi Kantor SAR Jambi menerima Informasi dari Polairud Kampung Laut bahwa telah terjadi kecelakaan laut.

"Disebutkannya kapal nelayan yang sedang trawl jaring dengan POB 5 orang menabrak kapal TB Trans 58 Rute Pekanbaru-Jambi di Perairan Kampung Laut," ujarnya, Senin (3/3/2025).

Untuk korban yang selamat, katanya, 2 orang atas nama Jaka (24) warga Rengat dan Riski (20) warga Tungkal.