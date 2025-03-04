Dua Bule Ukraina Masuk Jurang 20 Meter saat Kejar Jambret di Bali

Dua Bule Ukraina Masuk Jurang 20 Meter saat Kejar Penjambret di Bali (Foto : iNews)

GIANYAR - Dua warga negara asing (WA) asal Ukraina jadi korban penjambretan di Jalan Raya Gunung Sari, Peliatan, Ubud, Bali. Nahas, saat mengejar pelaku penjambretan, korban jatuh ke jurang.

Kini, polisi telah menangkap dua orang tersangka. Di mana satu di antaranya masih di bawah umur.

Korban bernama Oleksandr Serduik dan kekasihnya Valeriia Polischuk, mereka jatuh ke jurang sedalam 20 meter di Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar, Bali.

Kedua korban tersebut jatuh ke jurang setelah berusaha mengejar pelaku penjambretan yang mencuri handphone iphone milik korban yang ditaruh di holder sepeda motor yang dikendarai korban.

Beruntung, nyawa kedua WNA tersebut berhasil selamat setelah dilalukan upaya evakuasi oleh petugas BPBD Kabupaten Gianyar dan Polsek Ubud.