Perkuat Sekaligus Penyegaran, Ketum KBPP Polri Lantik Anggota PAW Kepengurusan Baru

JAKARTA - Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri, Evita Nursanty melantik sejumlah anggota pergantian antar waktu (PAW) Kepengurusan baru. Hal ini dilakukan dalam rangka menyolidkan sekaligus memperkuat serta melakukan penyegaran di internal organisasi.

Dalam sambutannya, Evita menyampaikan selamat kepada seluruh anggota KBPP Polri yang baru dilantik. Pelantikan ini, tidak hanya ditujukan kepada mereka yang baru, tapi juga anggota yang lama.

"Saya sebagai ketua umum tentunya melakukan evaluasi terhadap pengurus-pengurus yang ada. Saya ingin menempatkan the right man on the right place. Sehingga kita melakukan repositioning daripada kepengurusan kita yang ada," kata Evita di acara yang digelar di Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (3/3/2025).

Dengan demikian, ia berharap, program-program yang telah dicanangkan bisa berjalan dengan maksimal dan optimal. Evita juga menekankan kepada seluruh anggota untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara, khsususnya kepada Korps Bhayangkara.

'Itulah sebabnya kita terus memperkuat dan menyegarkan organisasi kita agar semakin solid, kuat, modern, mandiri dan berwibawa. Solid, kuat, modern, mandiri dan berwibawa adalah visi daripada KBPP Polri ketika saya diangkat menjadi Ketua Umum KBPP Pori," ujarnya