HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cerita Haru Ibu dan Balitanya Jadi Korban Longsor di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |02:00 WIB
Cerita Haru Ibu dan Balitanya Jadi Korban Longsor di Bogor
Balita 11 bulan tewas tertimpa longsor (foto: dok BPBD)
A
A
A

BOGOR - Balita berusia 11 bulan meninggal dunia dan sang ibu luka berat usai menjadi korban TPT yang longsor menimpa rumahnya di wilayah Bogor Utara, Kota Bogor. Di balik kabar duka tersebut, tersimpan cerita sang ibu yang berusaha melindungi anaknya.

Hal itu diceritakan Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin saat meninjau longsor Jalan Mbah Dalem Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

Kepada wartawan, Jenal mengaku sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa kedua korban. Berawal ketika dirinya mendapat informasi adanya TPT longsor yang menimpa kedua korban.

"Jadi jam 02.30 WIB pagi, kita dapat info dari BPBD dari relawan ada dua warga tertimbun yang satu balita 11 bulan, yang satu ibunya," kata Jenal.

Jenal mengatakan, bahwa posisi sang ibu berusaha melindungi buah hatinya dari runtuhan tembok. Bahkan, dia sempat juga sempat melihat bekas tangan ibunya berusaha keluar dari reruntuhan.

"Balita di bawah ibunya, ibunya menghalangi balita ketika ketimpa pondasi turap. Saya melihat bekas tangan ibunya merangkak ke tembok cari pegangan untuk lepas dari bongkahan turap," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
