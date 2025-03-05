Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bocah 3 Tahun Ditemukan Tewas Dipinggir Sungai Cibinong Cianjur

Ricky Susan , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |03:05 WIB
Bocah 3 Tahun Ditemukan Tewas Dipinggir Sungai Cibinong Cianjur
Bocah ditemukan tewas (foto: Okezone)
A
A
A

CIANJUR - Warga Desa Ciharashas, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur dikagetkan kabar tenggelamnya seorang bocah di aliran Sungai Cibinong, Selasa (4/3/2025). Diduga, korban berinisial N (3) terjatuh saat bermain di bantaran sungai. 

Informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi saat korban tengah bermain sepeda di luar rumah. Namun, setelah beberapa jam, korban tak kunjung pulang.

"Sebelum kejadian, korban bermain sepeda keluar rumah. Namun sudah berjam-jam tidak pulang, sehingga kedua orang tuanya cemas," kata Kapolsek Cilaku, AKP Isep Sukana, Selasa (4/3/2025). 

Orangtua korban pun lantas mencari keberadaan anak mereka. Upaya itu tak membuahkan hasil. Sehingga, orangtuanya meminta bantuan warga, sekaligus melaporkan ke pihak kepolisian. 


 
Mereka curiga, korban hanyut terbawa aliran sungai. Upaya pencarian pun dilakukan dengan menyusuri aliran Sungai Cibinong.

Pencarian pun membuah hasil, korban ditemukan tersangkut di pinggir aliran sungai di Kampung Cengkar RT 01/03 Desa Ciharashas, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur.

 

Halaman:
1 2
      
