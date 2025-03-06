Wapres Masjid Raudhatul Jannah Apresiasi Dukungan MNC Peduli Lewat Program Ramadhan 2025

JAKARTA - Wakil Presiden Masjid Raidhatul Jannah, Munir, mengapresiasi dukungan MNC Peduli lewat program Ramadhan 2025. Munir menegaskan, program yang ada menjadi modal penting dalam meningkatkan keimanan jamaah khususnya karyawan MNC Group.

"Untuk kegiatan Ramadhan ini memang sangat positif buat karyawan dan jamaah untuk meningkatkan keimanan, ini sangat bagus sekali dari MNC Peduli," ucap Munir kepada Okezone.com, Kamis (6/3/2015).

Munir menjelaskan, program Masjid Raudhatul Jannah yang diadakan bersama MNC Peduli mulai dari pembagian takjil gratis, kajian rutin, hingga itikaf di malam Lailatul Qadar.

"Program ini banyak ya, pertama ada pendidikan, kita ada kajian setiap hari kerja Senin sampai Jum'at setelah Dzuhur itu ada kajian," ujar Munir.

"Kemudian, kita lakukan kegiatan sholat juga, sholat fardu maupun Tarawih. Kita ada kajian spesial juga kajian Nuzulul Quran, juga itikaf," lanjutnya.

Munir berharap, program Ramadhan di Masjid Raudhatul Jannah terus diadakan setiap tahunnya. Ia menilai, program ini bisa memberi dampak yang baik untuk kualitas iman maupun kinerja para karyawan MNC Group.

"Tentunya kita berharap dari kegiatan ini supaya kita bisa terus berpartisipasi lagi, karena manfaatnya banyak sekali tentunya akan mendukung kegiatan DKM maupun karyawan MNC Group melalui peningkatan iman, tentunya akan semakin baik lagi dari pendidikan yang kita program di sini," pungkasnya.



(Arief Setyadi )