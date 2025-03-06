Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Wapres Masjid Raudhatul Jannah Apresiasi Dukungan MNC Peduli Lewat Program Ramadhan 2025

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 06 Maret 2025 |21:13 WIB
Wapres Masjid Raudhatul Jannah Apresiasi Dukungan MNC Peduli Lewat Program Ramadhan 2025
Wakil Presiden Masjid Raidhatul Jannah, Munir (Foto: Ravie Wardani/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden Masjid Raidhatul Jannah, Munir, mengapresiasi dukungan MNC Peduli lewat program Ramadhan 2025. Munir menegaskan, program yang ada menjadi modal penting dalam meningkatkan keimanan jamaah khususnya karyawan MNC Group.

"Untuk kegiatan Ramadhan ini memang sangat positif buat karyawan dan jamaah untuk meningkatkan keimanan, ini sangat bagus sekali dari MNC Peduli," ucap Munir kepada Okezone.com, Kamis (6/3/2015). 

Munir menjelaskan, program Masjid Raudhatul Jannah yang diadakan bersama MNC Peduli mulai dari pembagian takjil gratis, kajian rutin, hingga itikaf di malam Lailatul Qadar. 

"Program ini banyak ya, pertama ada pendidikan, kita ada kajian setiap hari kerja Senin sampai Jum'at setelah Dzuhur itu ada kajian," ujar Munir. 

"Kemudian, kita lakukan kegiatan sholat juga, sholat fardu maupun Tarawih. Kita ada kajian spesial juga kajian Nuzulul Quran, juga itikaf," lanjutnya.

Munir berharap, program Ramadhan di Masjid Raudhatul Jannah terus diadakan setiap tahunnya. Ia menilai, program ini bisa memberi dampak yang baik untuk kualitas iman maupun kinerja para karyawan MNC Group.

"Tentunya kita berharap dari kegiatan ini supaya kita bisa terus berpartisipasi lagi, karena manfaatnya banyak sekali tentunya akan mendukung kegiatan DKM maupun karyawan MNC Group melalui peningkatan iman, tentunya akan semakin baik lagi dari pendidikan yang kita program di sini," pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
ramadhan MNC Group MNC Peduli
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188654/mnc_peduli-VFml_large.jpg
MNC Peduli dan MNC Tourism Berikan Asupan Tambahan, Tingkatkan Minat Masyarakat Sukabumi ke Posyandu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188216/mnc_peduli-Cztm_large.jpg
Didukung MNC Peduli, Ketua Wanita Katolik Harap Bursa Kerja Disabilitas Digelar Setiap Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188187/rano_karno-ezUf_large.jpg
Bursa Kerja Inklusif untuk Penyandang Disabilitas Digelar, Wagub Rano Karno: Kita Dukung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187763/donoh_darah_mnc_peduli-LUHl_large.jpg
MNC Peduli Gelar Donor Darah dan Galang Dana untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187647/mnc_peduli-aktn_large.jpg
MNC Peduli dan Bali Children’s Project Dorong Minat Baca dan Kreativitas Anak di Ubud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187623/mnc_vision_dan_mnc_peduli-d4b8_large.jpg
Tebar Kebaikan, MNC Vision dan MNC Peduli Beri Santunan ke Ponpes Lansia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement