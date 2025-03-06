Dapat Takjil Gratis, Jamaah Masjid Raudhatul Jannah Berterima Kasih ke MNC Peduli

JAKARTA - MNC Peduli mendukung kegiatan Ramadhan 2025 di Masjid Raidhatul Jannah, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kegiatan tersebut diisi dengan pembagian takjil gratis, hingga kajian Dzuhur rutin mulai Senin sampai Jum'at selama Ramadhan.

Kepada Okezone.com, Acel selaku jamaah sekaligus karyawan MNC Group, mengaku sangat bersyukur bisa mendapat takjil gratis dari program tersebut.

"Sangat bahagia sekali ya, terutama untuk karyawan di MNC Group, terima kasih juga untuk MNC Peduli, DKM Masjid Raudhahtul Jannah yang telah memberikan takjil gratis untuk kami," kata Acel.

Nantinya, Acel dan kawan-kawan akan membagikan takjil tersebut kepada seluruh karyawan yang masuk setiap harinya. "Pembagiannya akan dihitung ya seluruh karyawan per hari itu. Takjilnya beragam sekali, setiap hari ganti-ganti," tuturnya.

Harapannya semoga kegiatan ini diadakan terus," tambah Acel.