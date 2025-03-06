Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dapat Takjil Gratis, Jamaah Masjid Raudhatul Jannah Berterima Kasih ke MNC Peduli

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 06 Maret 2025 |20:53 WIB
Dapat Takjil Gratis, Jamaah Masjid Raudhatul Jannah Berterima Kasih ke MNC Peduli
Dapat takjil gratis, jamaah Masjid Raudhatul Jannah berterima kasih ke MNC Peduli (Foto: Ravie Wardhani/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Peduli mendukung kegiatan Ramadhan 2025 di Masjid Raidhatul Jannah, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kegiatan tersebut diisi dengan pembagian takjil gratis, hingga kajian Dzuhur rutin mulai Senin sampai Jum'at selama Ramadhan.

Kepada Okezone.com, Acel selaku jamaah sekaligus karyawan MNC Group, mengaku sangat bersyukur bisa mendapat takjil gratis dari program tersebut. 

"Sangat bahagia sekali ya, terutama untuk karyawan di MNC Group, terima kasih juga untuk MNC Peduli, DKM Masjid Raudhahtul Jannah yang telah memberikan takjil gratis untuk kami," kata Acel.

Nantinya, Acel dan kawan-kawan akan membagikan takjil tersebut kepada seluruh karyawan yang masuk setiap harinya. "Pembagiannya akan dihitung ya seluruh karyawan per hari itu. Takjilnya beragam sekali, setiap hari ganti-ganti," tuturnya.

Harapannya semoga kegiatan ini diadakan terus," tambah Acel.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
ramadhan MNC Group MNC Peduli
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188654/mnc_peduli-VFml_large.jpg
MNC Peduli dan MNC Tourism Berikan Asupan Tambahan, Tingkatkan Minat Masyarakat Sukabumi ke Posyandu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188216/mnc_peduli-Cztm_large.jpg
Didukung MNC Peduli, Ketua Wanita Katolik Harap Bursa Kerja Disabilitas Digelar Setiap Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188187/rano_karno-ezUf_large.jpg
Bursa Kerja Inklusif untuk Penyandang Disabilitas Digelar, Wagub Rano Karno: Kita Dukung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187763/donoh_darah_mnc_peduli-LUHl_large.jpg
MNC Peduli Gelar Donor Darah dan Galang Dana untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187647/mnc_peduli-aktn_large.jpg
MNC Peduli dan Bali Children’s Project Dorong Minat Baca dan Kreativitas Anak di Ubud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187623/mnc_vision_dan_mnc_peduli-d4b8_large.jpg
Tebar Kebaikan, MNC Vision dan MNC Peduli Beri Santunan ke Ponpes Lansia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement