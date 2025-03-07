Konsolidasi Partai Perindo se-Jambi, Sortaman Saragih: Kita Harus Solid & Siap Kolaborasi Sejahterakan Rakyat

KOTA JAMBI – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo menggelar rapat konsolidasi bersama jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Provinsi Jambi di Kota Jambi, Kamis (6/3/2025). Konsolidasi ini untuk memperkuat soliditas partai dan menyusun strategi dalam menghadapi pemenangan Pemilu 2029 mendatang.

"Kita harapkan dengan adanya konsolidasi ini, kita kembali bersiap dan memulai langkah baru dalam menghadapi Pemilu tahun 2029," ujar Wakil Ketua Umum I DPP Partai Perindo, Sortaman Saragih usai memimpin konsolidasi tersebut.

Sortaman menekankan bahwa partai berlambang rajawali mengembangkan sayap ini harus tetap solid dan mampu berkolaborasi merangkul berbagai pihak, agar visi Partai Perindo dalam mensejahterakan masyarakat dapat terealisasi.

"Partai ini harus solid dan juga harus merangkul banyak pihak supaya yang menjadi visi daripada Partai Perindo, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat, bisa tercapai," katanya.

Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (USU) dan Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Indonesia (UI) ini menyoroti berbagai tantangan yang saat ini dihadapi masyarakat, terutama terkait tingginya harga-harga kebutuhan pokok.