Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Konsolidasi Partai Perindo se-Jambi, Sortaman Saragih: Kita Harus Solid & Siap Kolaborasi Sejahterakan Rakyat

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |19:19 WIB
Konsolidasi Partai Perindo se-Jambi, Sortaman Saragih: Kita Harus Solid & Siap Kolaborasi Sejahterakan Rakyat
Sortaman Saragih
A
A
A

KOTA JAMBI – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo menggelar rapat konsolidasi bersama jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Provinsi Jambi di Kota Jambi, Kamis (6/3/2025). Konsolidasi ini untuk memperkuat soliditas partai dan menyusun strategi dalam menghadapi pemenangan Pemilu 2029 mendatang.

"Kita harapkan dengan adanya konsolidasi ini, kita kembali bersiap dan memulai langkah baru dalam menghadapi Pemilu tahun 2029," ujar Wakil Ketua Umum I DPP Partai Perindo, Sortaman Saragih usai memimpin konsolidasi tersebut.

Sortaman menekankan bahwa partai berlambang rajawali mengembangkan sayap ini harus tetap solid dan mampu berkolaborasi merangkul berbagai pihak, agar visi Partai Perindo dalam mensejahterakan masyarakat dapat terealisasi.

"Partai ini harus solid dan juga harus merangkul banyak pihak supaya yang menjadi visi daripada Partai Perindo, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat, bisa tercapai," katanya.

Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (USU) dan Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Indonesia (UI) ini menyoroti berbagai tantangan yang saat ini dihadapi masyarakat, terutama terkait tingginya harga-harga kebutuhan pokok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189272//perindo-wgP9_large.jpg
Semangati Anak Sumba Barat Daya, Yusuf Bora: Kendala Ekonomi Jangan Surutkan Mimpi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074//perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627//angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188449//ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo_di_lokasi_pengungsian_banjir_tapanuli_utara-bLuT_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana, Perindo Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188150//perindo-wMjE_large.jpg
Perindo Peringati Hari Disabilitas, Ajak Workshop Karyawan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188103//anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_dina_masyusin-FREA_large.JPG
Banjir Rob Kerap Meluap, Warga Lagoa Minta Pemprov DKI Peninggian Tanggul
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement