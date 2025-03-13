Curah Hujan Masih Tinggi, Pemprov Jakarta Lakukan Modifikasi Cuaca dari 11 hingga 20 Maret

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov Jakarta) bakal melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) pada 11-20 Maret 2025. Operasi modifikasi cuaca dilakukan adanya potensi curah hujan yang tinggi di sebagian besar wilayah Jakarta.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta, Yohan menjelaskan OMC bakal dilaksanakan dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

"Pelaksanaan OMC ini sesuai pertimbangan Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait intensitas curah hujan tinggi di sebagian besar wilayah DKI Jakarta," kata Yohan, Rabu (12/3/2025).

Yohan menjelaskan, OMC dilakukan dengan cara melakukan penyemaian atau tabur garam. Penyemaian itu dilakukan di sekitar Laut Jawa bagian utara Jakarta.

"Dengan ketinggian sekitar 8.500 Feet sampai 11.000 Feet serta membawa total garam yaitu 1600 KG, dalam dua kali penerbangan," kata dia.

Dalam kegiatan OMC kali ini BPBD DKI Jakarta berkolaborasi dengan TNI Angkatan Udara, Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Rekayasa Atmosfer Indonesia (RAI).

(Awaludin)