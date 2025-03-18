Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tidak Ada Korban Jiwa pada Peristiwa Pohon Tumbang di Menteng

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |00:06 WIB
Tidak Ada Korban Jiwa pada Peristiwa Pohon Tumbang di Menteng
Tidak Ada Korban Jiwa pada Peristiwa Pohon Tumbang di Menteng (Foto Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hujan deras disertai angin mengakibatkan pohon tumbang di Jalan Kebon Sirih Raya (berita sebelumnya ditulis di Jalan Sabang), Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (17/3/2025) malam. Tumbangnya pohon tersebut ternyata menimpa mobil yang sedang terparkir.

"Hujan lebat disertai angin kencang sekitar pukul 20.30 WIB membuat pohon yang sudah tua roboh dan menimpa dua buah mobil yang sedang parkir di sekitar," kata Kapusdatin Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Mohammad Yohan saat dihubungi, Senin (17/3/2025).

Dia menyampaikan bahwa dua orang yang menjadi korban ini berhasil dievakuasi oleh tim dalam kondisi selamat. Sementara itu kondisi kendaraan mengalami kerusakan parah karena tertimpa pohon tersebut.

"Terkait korban sedang ditangani tim medis. Korban selamat," tambahnya.

Sementara itu, pihaknya mencatat ada 13 pohon tumbang di Jakarta malam ini. Data tersebut ia peroleh hingga pukul 22.00 WIB.

Lebih detail, untuk di Jakarta Pusat terdapat 3 pohon tumbang, sementara di Jakarta Utara 1. Lalu Jakarta Barat 3 pohon tumbang dan Jakarta Selatan 1 Pohon tumbang.

Pohon tumbang paling banyak berada di Jakarta Timur, yakni 5 pohon.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189739//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-oGWS_large.jpeg
Antisipasi Pohon Tumbang, Pramono Klaim 65 Ribu Pohon di Jakarta Sudah Dirapikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189508//pohon_tumbang-gt3A_large.jpg
Tertimpa Pohon Tumbang di Menteng, 6 Mobil Ringsek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187570//banjir-Fp8b_large.jpg
Hujan Deras, Area Stasiun Depok Baru Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186100//kepala_bmkg_faisal_fathani-d8A9_large.jpg
Siklon Tropis Senyar Terbentuk, BMKG : Waspada Cuaca Ekstrem di Aceh dan Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185203//viral-7tyJ_large.jpg
Cuaca Ekstrem, Ratusan Pohon Rawan Tumbang di Jakarta Ditebang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184982//hujan-WEFZ_large.jpg
Siaga Potensi Hujan Sedang-Lebat Sepekan pada 21-27 November, Cek Wilayahnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement