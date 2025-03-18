Tidak Ada Korban Jiwa pada Peristiwa Pohon Tumbang di Menteng

Tidak Ada Korban Jiwa pada Peristiwa Pohon Tumbang di Menteng (Foto Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Hujan deras disertai angin mengakibatkan pohon tumbang di Jalan Kebon Sirih Raya (berita sebelumnya ditulis di Jalan Sabang), Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (17/3/2025) malam. Tumbangnya pohon tersebut ternyata menimpa mobil yang sedang terparkir.

"Hujan lebat disertai angin kencang sekitar pukul 20.30 WIB membuat pohon yang sudah tua roboh dan menimpa dua buah mobil yang sedang parkir di sekitar," kata Kapusdatin Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Mohammad Yohan saat dihubungi, Senin (17/3/2025).

Dia menyampaikan bahwa dua orang yang menjadi korban ini berhasil dievakuasi oleh tim dalam kondisi selamat. Sementara itu kondisi kendaraan mengalami kerusakan parah karena tertimpa pohon tersebut.

"Terkait korban sedang ditangani tim medis. Korban selamat," tambahnya.

Sementara itu, pihaknya mencatat ada 13 pohon tumbang di Jakarta malam ini. Data tersebut ia peroleh hingga pukul 22.00 WIB.

Lebih detail, untuk di Jakarta Pusat terdapat 3 pohon tumbang, sementara di Jakarta Utara 1. Lalu Jakarta Barat 3 pohon tumbang dan Jakarta Selatan 1 Pohon tumbang.

Pohon tumbang paling banyak berada di Jakarta Timur, yakni 5 pohon.



(Angkasa Yudhistira)