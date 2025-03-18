Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,5 Guncang Taput, Jalinsum Putus hingga Operasi PLTP Sarulla Dihentikan

Robert Fernando H Siregar , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |12:43 WIB
Gempa M5,5 Guncang Taput, Jalinsum Putus hingga Operasi PLTP Sarulla Dihentikan
Gempa M5,5 guncang Taput, Jalinsum putus hingga operasi PLTP Sarulla dihentikan (Foto: Roberto Fernando/Okezone)
TAPANULI UTARA - Gempa bumi tektonik berkekuatan Magnitudo (M) 5,5 mengguncang Tarutung Ibukota Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Provinsi Sumatera Utara (Sumut), pada Selasa 18 Maret 2025, Pukul 5.22 WIB, mengakibatkan terjadinya longsoran pengunungan di Desa Hutabarat, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Taput hingga menimpa 2 unit rumah warga.

Ramli Lumbantobing personel Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Taput menerangkan, longsoran pengunungan diperkirakan kurang-lebih sepanjang 50 meter menutupi Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) tepatnya di Desa Hutabarat, Pahae Julu Taput hingga menimpa 2 unit rumah. Akibatnya, 1 orang warga meninggal dunia.

"1 warga meninggal dunia dan ada korban luka lainnya. Namun, datanya nanti kami berikan. Saat ini, kami masih konsentrasi membuka akses Jalinsum dari material longsoran pengunungan. Saat ini, ada 2 unit alat berat milik Pemerintah Kabupaten Taput diturunkan, guna membersihkan material longsoran dari badan Jalinsum," ujar Ramli Lumbantobing.

Sementara data sementara, sebut Ramli Lumbantobing, akibat gempa bumi, mengakibatkan beberapa rumah warga rusak di Desa Lobupining, Pahae Julu Taput.

Sedangkan Humas Eksternal PT SOL, Industan Sitompul mengatakan, dampak gempa bumi, operasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dihentikan, karena ada gardu PLN yang rusak. 

(Arief Setyadi )

      
