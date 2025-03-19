Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Pastikan Pelayanan Mudik Maksimal, Kapolri Cek Kesiapan Program Valet and Ride Polda Jateng

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |12:54 WIB
Pastikan Pelayanan Mudik Maksimal, Kapolri Cek Kesiapan Program Valet and Ride Polda Jateng
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Tinjau Program Valet Ride Didampingi Kapolda Jateng. Foto: Dok IST.
A
A
A

JATENG - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan pengecekan kesiapan program Valet and Ride Polda Jawa Tengah (Jateng). Hal itu dilakukan untuk memastikan pelayanan mudik untuk masyarakat berjalan maksimal. 

Program Valet and Ride merupakan inovasi pelayanan gratis untuk para pemudik pengendara sepeda motor, yang akan diberangkatkan dari check point di Kabupaten Brebes menuju Kota Semarang dengan menggunakan bus. Sedangkan kendaraan akan diangkut menggunakan truk.

"Program tersebut akan dilaksanakan selama 7 hari, mulai dari tanggal 24 Maret sampai dengan 30 Maret 2025 dengan 3 kali pemberangkatan dalam sehari yaitu pada pukul 10.00 WIB, 13.00 WIB dan 16.00 WIB," kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto, Rabu (19/3/2025). 

Dalam satu hari akan diberangkatkan 9 bus, 6 truk pengangkut motor dan 3 mobil Patwal yang mengangkut total 270 orang pemudik dan 144 kendaraan roda dua. Selama tujuh hari pelaksanaan program tersebut, ditargetkan dapat membantu 1.890 orang pemudik.

"Program ini dilaksanakan sejalan dengan Operasi Ketupat-2025 yang akan diselenggarakan Polri bersama TNI dan instansi terkait lainnya mulai dari tanggal 23 Maret sampai 8 April 2025 dengan melibatkan 164.298 personel gabungan yang terdiri dari 93.358 personel Polri, 14.118 personel TNI dan 56.822
personel instansi terkait lainnya," ujar Artanto.

 

