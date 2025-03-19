Ogah Dicerai, Pria Ini Siram Istrinya Pakai Air Keras hingga Ditusuk

LUBUKLINGGAU - Naas nasib yang dialami RE (36) warga Taba Pingin, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II yang mengalami luka bakar serius serta sejumlah luka tusuk akibat dianiaya suaminya sendiri, pada Selasa 18 Maret 2025 sekitar pukul 15.30 WIB di Siring Agung.

Berdasarkan informasi dilapangan menyebutkan, korban ini sudah lama pisah rumah dengan suaminya Ardo Akindo (35) lantaran korban sudah tidak tahan dengan tingkah laku suaminya yang ringan tangan, sering berjudi dan narkoba. Dan korban ini sudah sering meminta cerai namun selalu ditolak oleh pelaku, hingga akhirnya memutuskan untuk pisah rumah.

Dan pada saat kejadian, korban dihubungin oleh pelaku dengan alasan bertemu untuk mengurus perceraian mereka. Korban yang percaya datang menemui pelaku dengan diantar oleh anaknya. Dan setelah bertemu korban dan pelaku terjadi cekcok mulut, dengan berakhir penyiraman air keras terhadap korban.

Pelaku yang gelap mata tidak hanya menyiram air keras, bahkan menikam korban secara membabi buta dihadapan anaknya. Setelah melihat korban terkapar, pelaku langsung melarikan diri meninggalkan korban.