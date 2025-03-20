Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Terapi Berakhir Tragis, Warga Ditemukan Tewas di Pemandian Air Panas Tuban

Pipiet Wibawanto , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |03:01 WIB
Terapi Berakhir Tragis, Warga Ditemukan Tewas di Pemandian Air Panas Tuban
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

TUBAN - Niat seorang pria lanjut usia untuk terapi berendam di pemandian air panas di Kabupaten Tuban, Jawa Timur berakhir tragis. Pria tersebut ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengapung. Diduga korban melakukan terapi dan berendam air panas dalam keadaan perut kosong.

Sempat beredar video amatir di media sosial yang diabadikan masyarakat sekitar yang berdurasi 44 detik menampilkan proses evakuasi jenazah dari pemandian air hangat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Jenazah tersebut yakni Samidjan (72) asal Blora, Jawa Tengah yang ditemukan meninggal dunia saat berendam di pemandian wisata air panas, Nganget, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban.

Kejadian ini berawal saat pria tersebut merasa kurang enak badan. Kemudian, ia berencana untuk berendam air hangat yang berada di wisata air panas, Nganget bersama istrinya.

 

Saat ditemukan, lansia tersebut sudah mengapung tak bernyawa di lokasi wisata tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim medis, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban, namun diduga korban kehabisan tenaga sebab perut korban dalam kondisi kosong.

"Ditemukan laki-laki meninggal dunia, bahwa pada saat ditemukan ini kondisi korban mengapung. keterangan dari istri korban sebelumnya korban mengaku tidak enak badan sehingga terapi di pemandian air panas tersebut namun saat ditemukan korban sudah dalam keadaan meninggal," ujar Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Dimas Robin Alexander. 

Jenazah korban telah dibawa ke rumah sakit untuk pemulasaran sebelum dimakamkan oleh pihak keluarga. Pihaknya mengingatkan, agar tetap waspada saat berendam di sumber air panas, terutama bagi yang memiliki kondisi kesehatan tertentu.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186496/arya_daru_pangayunan-lGc6_large.jpg
Polda Metro Bakal Koordinasi ke Keluarga Arya Daru Terkait Vara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186293/diplomat_muda_kemlu_ri-XJqg_large.jpg
Misteri Sidik Jari di Lakban Arya Daru Menuai Sorotan, Polda Metro Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186083/arya_daru-5qnb_large.jpg
Arya Daru Check-in Hotel Bareng Vara 24 Kali, Pengacara: Kami Minta Diperdalam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186068/arya_daru-uqER_large.jpg
Terungkap! Arya Daru dan Vara Check-in Hotel Sebanyak 24 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186028/arya_daru-L8q9_large.jpg
Audiensi, Kubu Arya Daru Desak Polisi Gelar Perkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3185961/arya_daru-8sEk_large.jpg
Polda Metro Undang Audiensi Keluarga Arya Daru Siang Ini 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement