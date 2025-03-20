Terapi Berakhir Tragis, Warga Ditemukan Tewas di Pemandian Air Panas Tuban

TUBAN - Niat seorang pria lanjut usia untuk terapi berendam di pemandian air panas di Kabupaten Tuban, Jawa Timur berakhir tragis. Pria tersebut ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengapung. Diduga korban melakukan terapi dan berendam air panas dalam keadaan perut kosong.

Sempat beredar video amatir di media sosial yang diabadikan masyarakat sekitar yang berdurasi 44 detik menampilkan proses evakuasi jenazah dari pemandian air hangat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Jenazah tersebut yakni Samidjan (72) asal Blora, Jawa Tengah yang ditemukan meninggal dunia saat berendam di pemandian wisata air panas, Nganget, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban.

Kejadian ini berawal saat pria tersebut merasa kurang enak badan. Kemudian, ia berencana untuk berendam air hangat yang berada di wisata air panas, Nganget bersama istrinya.

Saat ditemukan, lansia tersebut sudah mengapung tak bernyawa di lokasi wisata tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim medis, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban, namun diduga korban kehabisan tenaga sebab perut korban dalam kondisi kosong.

"Ditemukan laki-laki meninggal dunia, bahwa pada saat ditemukan ini kondisi korban mengapung. keterangan dari istri korban sebelumnya korban mengaku tidak enak badan sehingga terapi di pemandian air panas tersebut namun saat ditemukan korban sudah dalam keadaan meninggal," ujar Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Dimas Robin Alexander.

Jenazah korban telah dibawa ke rumah sakit untuk pemulasaran sebelum dimakamkan oleh pihak keluarga. Pihaknya mengingatkan, agar tetap waspada saat berendam di sumber air panas, terutama bagi yang memiliki kondisi kesehatan tertentu.

(Arief Setyadi )