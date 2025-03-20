Bus Pemudik Terguling di Jalan Trans Sulawesi, 16 Orang Dilarikan ke RS

LUWU - Bus yang membawa 29 pemudik asal Morowali, Sulawesi Tengah tujuan Makassar, Sulawesi Selatan terguling dan menutupi Jalan Trans Sulawesi, Rabu 19 Maret 2024 dini hari. Sebanyak 16 penumpang korban kecelakaan dilarikan ke dua rumah sakit untuk mendapat perawatan medis.

Video amatir memperlihatkan puluhan penumpang yang terjebak di dalam Bus Adi Putra saat mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Trans Sulawesi yang ada di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Untuk menyelamatkan para penumpang warga terpaksa memecahkan kaca mobil untuk mengeluarkan para penumpang.

Dari 29 penumpang yang berhasil dievakuasi, 16 di antaranya terpaksa dilarikan ke dua rumah sakit berbeda akibat mengalami luka. Selain membawa orang dewasa bus ini juga membawa sejumlah anak-anak.

Kasat Lantas Polres Luwu AKP Sarief mengatakan, berdasarkan hasil olah TKP sementara, kecelakaan ini diduga kuat akibat kondisi jalan yang licin usai diguyur hujan dengan intensitas tinggi.

Untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut, polisi sudah memeriksa sejumlah saksi termasuk mengevakuasi bangkai mobil yang menutup badan jalan untuk diamankan di Unit Lakalantas Polres Luwu.



(Arief Setyadi )