Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Antisipasi Kemacetan, Polri Bakal Terapkan Rekayasa Lalin hingga Contraflow

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |01:01 WIB
Antisipasi Kemacetan, Polri Bakal Terapkan Rekayasa Lalin hingga Contraflow
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Polri menyiapkan sejumlah skema maupun kebijakan untuk mengantisipasi kemacetan pada saat arus mudik-arus balik lebaran.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merinci, skema yang akan diterapkan mulai dari rekayasa lalu lintas, pembatasan kendaraan sumbu tiga dan penerapan ganjil-genap.

“Tentunya dalam rangka mengantisipasi dan melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kepadatan, tentu kita juga akan melakukan berbagai macam rekayasa lalu lintas, mulai dari kegiatan pengaturan perjalanan untuk kendaraan sumbu 3, kemudian juga ganjil-genap, contraflow,” kata Kapolri, Kamis (20/3/2025).

Jenderal Sigit menerangkan, penerapan one-way juga akan diberlakukan di sejumlah ruas tol guna mengurai kemacetan panjang.

“Dan tentunya jalur arteri juga kita tetap laksanakan pengamanan dan juga mempersiapkan pos-pos, sehingga kemudian kita harapkan masyarakat betul-betul bisa terlayani dengan baik, baik yang ada di jalur tol maupun di jalur arteri,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191704//kapolri_jenderal_listyo_sigit-YCr3_large.jpg
Gandeng Semua Pihak Amankan Nataru, Kapolri: Wujud Bhinneka Tunggal Ika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191698//kapolri_tinjau_gereja_jelang_natal-e06f_large.jpg
Tinjau 2 Gereja, Kapolri Pastikan Pengamanan dan Pelayanan Misa Malam Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191592//pemerintah-4J8j_large.jpg
Libur Nataru 2026, Kemenag Siapkan 6.919 Masjid untuk Pemudik dan Musafir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191501//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-qN0g_large.jpg
Puncak Arus Mudik Nataru Pengguna KA 28 Desember, Kapolri Minta Petugas Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191494//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-BLFy_large.jpg
Kapolri: 234 Ribu Personel Disiagakan Jaga Pos dan Tempat Ibadah Selama Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191474//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-609T_large.jpg
Tinjau Terminal Pulo Gebang, Kapolri Tekankan Utamakan Keselamatan Penumpang! 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement