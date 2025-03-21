Antisipasi Kemacetan, Polri Bakal Terapkan Rekayasa Lalin hingga Contraflow

JAKARTA - Polri menyiapkan sejumlah skema maupun kebijakan untuk mengantisipasi kemacetan pada saat arus mudik-arus balik lebaran.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merinci, skema yang akan diterapkan mulai dari rekayasa lalu lintas, pembatasan kendaraan sumbu tiga dan penerapan ganjil-genap.

“Tentunya dalam rangka mengantisipasi dan melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kepadatan, tentu kita juga akan melakukan berbagai macam rekayasa lalu lintas, mulai dari kegiatan pengaturan perjalanan untuk kendaraan sumbu 3, kemudian juga ganjil-genap, contraflow,” kata Kapolri, Kamis (20/3/2025).

Jenderal Sigit menerangkan, penerapan one-way juga akan diberlakukan di sejumlah ruas tol guna mengurai kemacetan panjang.

“Dan tentunya jalur arteri juga kita tetap laksanakan pengamanan dan juga mempersiapkan pos-pos, sehingga kemudian kita harapkan masyarakat betul-betul bisa terlayani dengan baik, baik yang ada di jalur tol maupun di jalur arteri,” ujarnya.