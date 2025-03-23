Dilanda Kekacauan dan Protes Besar-besaran, Israel Berada di Ambang Perang Saudara

TEL AVIV – Israel tengah dilanda kekacauan dan kemungkinan menuju ke arah perang saudara di tengah perang yang dilancarkan Negara Zionis tersebut di Gaza. Hal ini diperingatkan oleh ahli hukum terkemuka Israel Aharon Barak, yang mengecam pemusatan kekuasaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Di Ambang Perang Saudara

Dalam sebuah wawancara dengan Ynet, Barak mengatakan bahwa Netanyahu telah memecah belah Israel sedemikian rupa sehingga menuju perang saudara. Barak menyebut Netanyahu membuat “keretakan yang parah di antara orang-orang Israel".

"Keretakan ini semakin parah dan pada akhirnya, saya khawatir, akan seperti kereta api yang keluar jalur dan terjun ke jurang, yang menyebabkan perang saudara," kata Barak, yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung selama 1995-2006, sebagaimana dilansir Ynet.

Pernyataan Barak muncul di tengah kemarahan dan protes yang meluas terhadap keputusan Netanyahu untuk memecat kepala Shin Bet Ronen Bar. Netanyahu mengklaim bahwa ia telah kehilangan kepercayaan pada kemampuan Bar dan karenanya harus memecatnya. Para kritikus berpendapat bahwa pemecatan tersebut berakar pada keinginan Netanyahu untuk memusatkan kekuasaan dan menekan penyelidikan terhadap dugaan hubungan korup rekan-rekannya dengan warga Qatar.

Dalam sebuah wawancara dengan Channel 12, Barak mengatakan bahwa Israel hampir mengalami konflik sipil “karena keretakan di antara rakyat sangat besar, dan tidak ada upaya yang dilakukan untuk menyembuhkannya.