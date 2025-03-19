Indonesia Kecam Serangan Israel di Jalur Gaza saat Ramadhan Menewaskan Ratusan Warga Sipil

Indonesia Kecam Serangan Israel di Jalur Gaza saat Ramadhan Menewaskan Ratusan Warga Sipil (Foto : X)

JAKARTA - Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengecam keras serangan terbaru Israel ke Jalur Gaza yang telah menyebabkan tewasnya 232 warga sipil, termasuk anak-anak, di tengah bulan suci Ramadan, pada Minggu 17 Maret 2025.

“Indonesia mengecam keras serangan terbaru Israel ke Gaza, yang telah menewaskan setidaknya 232 warga sipil, termasuk anak-anak, di bulan suci Ramadan,” tulis Kemlu lewat akun media sosial resminya, Selasa (18/3/2025).

Kemlu menegaskan bahwa serangan ini merupakan tindakan brutal yang semakin memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza dan mengancam prospek negosiasi perdamaian menuju solusi dua negara.

“Serangan ini menambah rangkaian provokasi Israel yang mengancam gencatan senjata dan mengganggu prospek negosiasi perdamaian menuju Solusi Dua Negara,” tulisnya.

Indonesia mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional untuk segera mengambil langkah konkret guna menghentikan agresi Israel. Selain itu, Indonesia juga menyerukan pemulihan gencatan senjata demi mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa, terutama di kalangan warga sipil tak bersalah.

“Indonesia menegaskan kembali posisinya yang konsisten bahwa penghentian pendudukan ilegal Israel adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi di kawasan,” tutup keterangan terebut.

(Angkasa Yudhistira)