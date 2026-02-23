Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Masjid di Nablus Dibakar, Ketegangan di Tepi Barat Kian Memanas

Awaludin , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |22:01 WIB
Masjid di Nablus Dibakar, Ketegangan di Tepi Barat Kian Memanas
Masjid di Nablus Dibakar (foto: trtworld)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Palestina mengecam pembakaran sebagian masjid di Kota Nablus, wilayah Tepi Barat, yang disebut sebagai bagian dari meningkatnya serangan pemukim Israel, terhadap situs keagamaan dan properti sipil.

Menurut keterangan saksi yang dilansir dari trtworld, insiden terjadi pada Senin (23/2/2026) dini hari, ketika sejumlah pemukim Israel menyerbu Kota Tal, dekat Nablus, sebelum fajar. Mereka membakar sebagian Masjid Abu Bakr Al-Siddiq, menghanguskan area pintu masuk dan menyebabkan fasad bangunan menghitam akibat asap. Coretan grafiti bernada rasis juga ditemukan di dinding masjid.

Salah satu grafiti memuat nama “Price Tag”, sebutan yang kerap dikaitkan dengan jaringan pemukim garis keras Israel yang dituduh terlibat dalam berbagai serangan terhadap warga Palestina dan harta benda mereka.

Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina menyebut, insiden itu sebagai bagian dari “eskalasi sistematis” terhadap tempat-tempat suci. Mereka menyatakan bahwa puluhan masjid menjadi sasaran sepanjang tahun lalu. Otoritas Palestina juga menuduh pasukan Israel gagal mencegah serangan semacam itu dan menilai tindakan tersebut melanggar jaminan internasional atas kebebasan beribadah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203272//aksi_bela_palestina-oHAg_large.jpg
Survei Median: 55,7% Publik Yakin Pemerintah Tetap Konsisten Bela Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/337/3203064//pasukan_israel-1lfi_large.jpg
Soal Klaim Israel atas Wilayah Arab, Kemlu: Langgar Hukum Internasional!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/18/3202980//duta_besar_amerika_serikat_untuk_israel_mike_huckabee-F86B_large.jpg
Dubes AS Huckabee Sebut Israel Berhak Kuasai Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202877//menlu-lXHO_large.jpg
RI Jadi Anggota BoP, Menlu Sugiono Pastikan Tanpa Bayar USD1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202853//menlu_sugiono-NksH_large.jpg
Menlu Sugiono Pastikan Tak Ada Operasi Militer Pasukan Perdamaian yang Dikirim ke Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202800//masjid_al_aqsa-CSV6_large.jpg
Israel Tangkap Imam Masjid Al Aqsa, MPR Minta Bahas di BoP
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement