Masjid di Nablus Dibakar, Ketegangan di Tepi Barat Kian Memanas

JAKARTA - Otoritas Palestina mengecam pembakaran sebagian masjid di Kota Nablus, wilayah Tepi Barat, yang disebut sebagai bagian dari meningkatnya serangan pemukim Israel, terhadap situs keagamaan dan properti sipil.

Menurut keterangan saksi yang dilansir dari trtworld, insiden terjadi pada Senin (23/2/2026) dini hari, ketika sejumlah pemukim Israel menyerbu Kota Tal, dekat Nablus, sebelum fajar. Mereka membakar sebagian Masjid Abu Bakr Al-Siddiq, menghanguskan area pintu masuk dan menyebabkan fasad bangunan menghitam akibat asap. Coretan grafiti bernada rasis juga ditemukan di dinding masjid.

Salah satu grafiti memuat nama “Price Tag”, sebutan yang kerap dikaitkan dengan jaringan pemukim garis keras Israel yang dituduh terlibat dalam berbagai serangan terhadap warga Palestina dan harta benda mereka.

Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina menyebut, insiden itu sebagai bagian dari “eskalasi sistematis” terhadap tempat-tempat suci. Mereka menyatakan bahwa puluhan masjid menjadi sasaran sepanjang tahun lalu. Otoritas Palestina juga menuduh pasukan Israel gagal mencegah serangan semacam itu dan menilai tindakan tersebut melanggar jaminan internasional atas kebebasan beribadah.