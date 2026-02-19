Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Anggota DK PBB Kecam Rencana Israel Perluas Cengkeraman di Tepi Barat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |12:31 WIB
Anggota DK PBB Kecam Rencana Israel Perluas Cengkeraman di Tepi Barat
Ilustrasi.
A
A
A

PBB — Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Rabu (18/2/2026) menyerukan agar kesepakatan gencatan senjata Gaza menjadi permanen dan mengecam upaya Israel memperluas kendali di Tepi Barat sebagai ancaman terhadap prospek solusi dua negara. Pernyataan tersebut disampaikan menjelang pertemuan pertama Dewan Perdamaian (BoP) Presiden Donald Trump untuk membahas masa depan wilayah Palestina.

Sesi tingkat tinggi PBB di New York awalnya dijadwalkan pada Kamis (19/2/2026), tetapi dimajukan setelah Trump mengumumkan pertemuan dewan pada hari yang sama. Hal ini menjadi tanda potensi tumpang tindih dan konflik agenda antara badan PBB yang paling kuat dan inisiatif baru Trump, yang dikhawatirkan mencoba menyaingi Dewan Keamanan PBB.

Pakistan, satu-satunya negara dari 15 anggota dewan yang juga menerima undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, mengecam proyek pemukiman Tepi Barat Israel yang kontroversial selama pertemuan tersebut sebagai “batal demi hukum.” Islamabad menegaskan bahwa upaya itu merupakan “pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.”

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202176//pasukan_israel-dW4v_large.jpg
Kemlu Kecam Rencana Israel Tetapkan Lahan Tepi Barat sebagai ‘Wilayah Negara’
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/18/3202160//permukiman_israel_di_tepi_barat-dF4v_large.png
Israel Tetapkan Tepi Barat sebagai Milik Negara, 8 Negara Muslim Bereaksi Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/18/3201875//ilustrasi-04Bb_large.jpg
Israel Setujui Rencana Klaim Wilayah Tepi Barat, Palestina: Aneksasi de Facto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/337/3201210//juru_bicara_kemlu_vahd_nabyl_achmad_mulachela-5Og6_large.jpg
Israel Masuk Board of Peace, Kemlu: Sikap Indonesia Bela Palestina Tak Goyah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/18/3201129//liga_arab-ZFYf_large.jpg
Liga Arab Gelar Pertemuan Darurat Bahas Langkah Aneksasi Israel di Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/18/3200947//ilustrasi-m0gV_large.jpg
Palestina Serukan Negara-Negara Kuat Hentikan Langkah Israel untuk Aneksasi Tepi Barat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement