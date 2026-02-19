Anggota DK PBB Kecam Rencana Israel Perluas Cengkeraman di Tepi Barat

PBB — Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Rabu (18/2/2026) menyerukan agar kesepakatan gencatan senjata Gaza menjadi permanen dan mengecam upaya Israel memperluas kendali di Tepi Barat sebagai ancaman terhadap prospek solusi dua negara. Pernyataan tersebut disampaikan menjelang pertemuan pertama Dewan Perdamaian (BoP) Presiden Donald Trump untuk membahas masa depan wilayah Palestina.

Sesi tingkat tinggi PBB di New York awalnya dijadwalkan pada Kamis (19/2/2026), tetapi dimajukan setelah Trump mengumumkan pertemuan dewan pada hari yang sama. Hal ini menjadi tanda potensi tumpang tindih dan konflik agenda antara badan PBB yang paling kuat dan inisiatif baru Trump, yang dikhawatirkan mencoba menyaingi Dewan Keamanan PBB.

Pakistan, satu-satunya negara dari 15 anggota dewan yang juga menerima undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, mengecam proyek pemukiman Tepi Barat Israel yang kontroversial selama pertemuan tersebut sebagai “batal demi hukum.” Islamabad menegaskan bahwa upaya itu merupakan “pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.”