Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Liga Arab Gelar Pertemuan Darurat Bahas Langkah Aneksasi Israel di Tepi Barat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |07:15 WIB
Liga Arab Gelar Pertemuan Darurat Bahas Langkah Aneksasi Israel di Tepi Barat
LIga Arab menggelar pertemuan darurat terkait upaya aneksasi Tepi Barat Israel.
A
A
A

JAKARTA – Liga Arab telah mengadakan pertemuan darurat di Kairo, Mesir, untuk membahas langkah-langkah Israel baru-baru ini yang bertujuan memperluas aktivitas permukiman ilegal dan memperketat kendalinya atas Tepi Barat yang diduduki.

Sebuah pernyataan setelah pertemuan pada Rabu (11/2/2026) mengatakan bahwa Dewan Liga Arab mendesak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memenuhi janjinya sebagai bagian dari upaya mencapai perdamaian, serta mengambil langkah-langkah "praktis dan jelas" untuk mencegah Israel mencaplok Tepi Barat yang diduduki.

Dewan tersebut menegaskan bahwa setiap pencaplokan tanah Palestina merupakan kejahatan perang, dan menyatakan dukungannya terhadap hak Palestina atas kedaulatan penuh negara mereka di perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota dan termasuk situs-situs sucinya.

Semua keputusan dan tindakan Israel yang bertujuan merebut tanah Palestina dan mengubah status hukum serta komposisi demografisnya adalah "batal demi hukum" dan tidak memiliki efek hukum, tambah pernyataan tersebut, sebagaimana dilansir Anadolu.

Pada Minggu (8/2/2026), Kabinet Keamanan Israel menyetujui langkah-langkah yang bertujuan memperluas pembangunan permukiman ilegal dan meningkatkan kendali Tel Aviv atas Tepi Barat yang diduduki.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/18/3200947//ilustrasi-m0gV_large.jpg
Palestina Serukan Negara-Negara Kuat Hentikan Langkah Israel untuk Aneksasi Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/18/3198987//rafah-90kr_large.jpg
Israel Buka Rafah Setelah 2 Tahun, Tapi Warga Gaza Dibatasi Ketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/18/3198962//tenda_pengungsi_penduduk_palestina_di_gaza-g9rM_large.jpg
Indonesia Kecam Serangan Berulang Israel ke Gaza: Langgar Gencatan Senjata!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3197204//menlu_sugiono-OLCy_large.jpg
Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Internasional, Perkuat Peran Dorong Perdamaian Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/18/3195697//presiden_as_donald_trump-jdUh_large.jpg
Trump Bentuk Dewan Perdamaian Gaza, Klaim Jadi Kunci Akhiri Konflik Palestina-Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/18/3192071//tentara_cadangan_israel_tabrak_warga_palestina-JH61_large.jpg
Tentara Cadangan Israel Tabrak Warga Palestina yang Sedang Sholat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement