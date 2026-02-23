Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei Median: 55,7% Publik Yakin Pemerintah Tetap Konsisten Bela Palestina

Awaludin , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |19:39 WIB
Survei Median: 55,7% Publik Yakin Pemerintah Tetap Konsisten Bela Palestina
Aksi Bela Palestina (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Lembaga survei Median merilis temuan terbaru mengenai persepsi publik terhadap konsistensi pemerintah Indonesia, dalam membela Palestina, meski telah bergabung dalam inisiatif Board of Peace (BoP).

Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun menyampaikan, bahwa mayoritas responden masih menaruh kepercayaan terhadap komitmen politik luar negeri Indonesia.

“Sebanyak 55,7 persen responden menyatakan percaya bahwa pemerintah Indonesia tetap konsisten membela Palestina meskipun telah bergabung dengan BoP,” ujar Rico dalam pemaparan hasil survei secara daring, Senin (23/2/2026).

Dari angka tersebut, 37,6 persen responden menyatakan cukup percaya dan 18,1 persen menyatakan sangat percaya. Temuan ini menunjukkan lebih dari separuh publik meyakini komitmen pemerintah terhadap isu Palestina tetap terjaga.

Namun demikian, survei juga mencatat adanya kelompok masyarakat yang meragukan konsistensi tersebut. Sebanyak 31,7 persen responden menyatakan tidak percaya, dengan rincian 20,9 persen kurang percaya dan 10,8 persen tidak percaya sama sekali. Sementara itu, 12,6 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

 

