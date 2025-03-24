Advertisement
HOME NEWS NEWS

Berbagi Kebahagiaan di Momen Ramadhan, MNC Peduli Salurkan Sembako ke Taman Asuhan Aisyiyah Menteng

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |21:10 WIB
Berbagi Kebahagiaan di Momen Ramadhan, MNC Peduli Salurkan Sembako ke Taman Asuhan Aisyiyah Menteng
MNC Peduli salurkan sembako ke Taman Asuhan Aisyiyah Menteng (Foto: M Refi Sandi/Okezone)
JAKARTA - Karyawan MNC Group berbagi kebahagiaan di Bulan Suci Ramadhan 1446 Hijriah/2025 dengan anak yatim piatu melalui MNC Peduli dengan menyalurkan sembako ke Taman Asuhan Aisyiyah, Jalan Kalipasir Gg. Eretan, RT 10/RW 8, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (24/3/2025) siang. 

Pantauan iNews Media Group di lokasi sembako yang terdiri dari beras, telur, mi instan, susu dan lainnya itu disalurkan MNC Peduli sebagai bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) MNC Group. Bantuan sembako diterima perwakilan Pengurus Taman Asuhan Aisyiyah Cabang Menteng, Grace Tobing dan perwakilan anak yatim-piatu.

Grace turut mendoakan seluruh karyawan MNC Group agar selalu diberikan keberkahan dan dilancarkan segala urusan.

"Saya perwakilan dari Taman Asuhan Aisyiyah Cabang Menteng mengucapkan terimakasih untuk MNC Peduli sangat berkah untuk kami hari ini memberikan begitu banyak sembako. Semoga apa yang diniatkan teman-teman karyawan dan karyawati dari MNC Group selalu diberikan keberkahan dilancarkan segala urusan dan lainnya," ucap Grace saat ditemui di lokasi, Senin.

 

Grace berharap bantuan seperti ini terus diberikan setiap tahunnya dan disalurkan ke tempat lainnya. "Harapannya semoga, bisa berbagi lagi di tahun tahun berikutnya, terus meningkatkan kepedulian kepada tempat-tempat seperti kami," ujarnya.

Acara juga turut dikemas dengan sejumlah games menarik berhadiah makanan ringan, kemudian penampilan tari Saman khas Aceh dan penampilan musik hadroh islami dari anak-anak yatim piatu di Taman Asuhan Aisyiyah.
 

(Arief Setyadi )

      
