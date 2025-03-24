Paus Fransiskus Kembali ke Vatikan Setelah Lima Minggu Dirawat di RS

VATIKAN - Paus Fransiskus kembali ke Vatikan pada Minggu, (23/3/2025) setelah dinyatakan cukup sehat menyusul pergulatan lima minggu di rumah sakit melawan pneumonia ganda. Ini menjadi krisis kesehatan paling serius yang dialami Fransiskus selama 12 tahun masa kepausannya.

Sebelum dipulangkan dari rumah sakit Gemelli di Roma, Italia, Paus Fransiskus menyapa para orang-orang dari jendela. Ini menjadi penampilan pertama Paus berusia 88 tahun itu sejak dirawat pada 14 Februari.

Paus Fransiskus meninggalkan rumsah sakit setelah tengah hari dengan mobil yang dikawal oleh kendaraan polisi melewati Roma. Iring-iringan tersebut singgah sebentar untuk membawa bunga ke Basilika Santa Maria Maggiore, gereja tempat Fransiskus mempunyai devosi khusus dan sering dikunjungi.

Meskipun Paus telah kembali dari rumah sakit, dokternya mengatakan bahwa masih akan butuh "banyak waktu" bagi tubuhnya yang menua untuk pulih sepenuhnya.

Mereka telah meresepkan dua bulan istirahat lagi di Vatikan dan menyuruhnya untuk menghindari pertemuan besar atau yang menegangkan, sehingga tidak jelas berapa banyak kegiatan yang akan dilakukan Fransiskus dalam beberapa bulan mendatang, demikian diwartakan Reuters.

Penampilan Publik Pertama Sejak Dirawat

Tepat sebelum meninggalkan rumah sakit pada Minggu, Paus Fransiskus tersenyum dan melambaikan tangan kepada sekelompok simpatisan yang berkumpul di luar. Dia menggunakan kursi roda, seperti yang telah dilakukannya selama beberapa tahun.