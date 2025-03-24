Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Paus Fransiskus Kembali ke Vatikan Setelah Lima Minggu Dirawat di RS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |10:03 WIB
Paus Fransiskus Kembali ke Vatikan Setelah Lima Minggu Dirawat di RS
Paus Fransiskus. (Foto: ist.)
A
A
A

VATIKAN - Paus Fransiskus kembali ke Vatikan pada Minggu, (23/3/2025) setelah dinyatakan cukup sehat menyusul pergulatan lima minggu di rumah sakit melawan pneumonia ganda. Ini menjadi krisis kesehatan paling serius yang dialami Fransiskus selama 12 tahun masa kepausannya.

Sebelum dipulangkan dari rumah sakit Gemelli di Roma, Italia, Paus Fransiskus menyapa para orang-orang dari jendela. Ini menjadi penampilan pertama Paus berusia 88 tahun itu sejak dirawat pada 14 Februari.

Paus Fransiskus meninggalkan rumsah sakit setelah tengah hari dengan mobil yang dikawal oleh kendaraan polisi melewati Roma. Iring-iringan tersebut singgah sebentar untuk membawa bunga ke Basilika Santa Maria Maggiore, gereja tempat Fransiskus mempunyai devosi khusus dan sering dikunjungi.

Meskipun Paus telah kembali dari rumah sakit, dokternya mengatakan bahwa masih akan butuh "banyak waktu" bagi tubuhnya yang menua untuk pulih sepenuhnya.

Mereka telah meresepkan dua bulan istirahat lagi di Vatikan dan menyuruhnya untuk menghindari pertemuan besar atau yang menegangkan, sehingga tidak jelas berapa banyak kegiatan yang akan dilakukan Fransiskus dalam beberapa bulan mendatang, demikian diwartakan Reuters.

Penampilan Publik Pertama Sejak Dirawat

Tepat sebelum meninggalkan rumah sakit pada Minggu, Paus Fransiskus tersenyum dan melambaikan tangan kepada sekelompok simpatisan yang berkumpul di luar. Dia menggunakan kursi roda, seperti yang telah dilakukannya selama beberapa tahun.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/18/3191983//paus_leo_xiv-PRxp_large.jpg
Sampaikan Khutbah Natal Pertama, Paus Leo Kecam Kondisi Warga Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/18/3191803//paus_leo_xiv-ywrM_large.jpeg
Khutbah Malam Natal, Paus Leo Ingatkan Umat Kristen untuk Membantu Kaum Miskin dan Orang Asing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178156//paus_leo_xiv-FH0e_large.jpg
Paus Leo Bertemu Penyintas Pelecehan Seksual Katolik, Ini Permintaan Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176917//ciro_quispe_lopez_telah_mengajukan_pengunduran_diri_kepada_paus_leo-qcWr_large.jpg
Uskup Peru Mengundurkan Diri Setelah Ketahuan Berkencan dengan 17 Kekasih Gelap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/18/3168369//carlo_acutis_remaja_italia_yang_dijuluki_influencer_tuhan-Ta4g_large.jpg
Dari Gamer ke Santo: Carlo Acutis, Remaja Italia yang Dijuluki “Influencer Tuhan”
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/18/3139912//paus_leo_xiv-giB3_large.jpeg
Pimpin Misa Perdana, Paus Leo XIV Resmi Jadi Pemimpin Gereja Katolik 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement