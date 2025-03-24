Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Bupati Labuhanbatu Selatan Apresiasi Safari Ramadan Partai Perindo, Wujud Kepedulian Besar untuk Masyarakat

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |15:53 WIB
LABUHANBATU SELATAN - Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan begitu terasa dalam Safari Ramadan DPD Partai Perindo Labuhanbatu Selatan (Labusel) dan Labuhanbatu, Sumatera Utara. Mengusung semangat berbagi di bulan suci, kegiatan dimulai dengan pembagian 1.000 takjil kepada warga yang melintas di Jalan Kota Pinang-Gunung Tua, Kecamatan Kotapinang. 

Setelah itu, buka puasa bersama serta menyantuni anak yatim dan duafa di rumah makan Waroeng Umi Ade. Kegiatan ini dihadiri Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang, Ketua Fraksi Partai Perindo DPRD Labusel Bakti Hadomuan, serta anggota DPRD Labusel dari Partai Perindo lainnya dan pengurus DPD Partai Perindo Labusel, DPD Partai Perindo Labuhanbatu, dan DPW Partai Perindo Sumatera Utara.

Bupati Labusel Fery Sahputra Simatupang mengapresiasi langkah Partai Perindo yang memilih Labuhanbatu Selatan sebagai salah satu lokasi Safari Ramadan di provinsi Sumatera Utara. 

"Ini menunjukkan kepedulian besar terhadap masyarakat Labusel. Saya berharap, melalui kegiatan ini semangat kebersamaan dan gotong royong semakin kuat, serta kepedulian terhadap sesama semakin tumbuh," katanya, Kamis (20/3/2025). 

Dia mengajak Partai Perindo untuk terus bersinergi membangun Kabupaten Labusel menjadi lebih baik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan infrastruktur, dan mendukung berbagai program termasuk yang berkaitan dengan keagamaan. 

