HOME NEWS JABAR

H-6 Lebaran, 18.527 Kendaraan Melintas di Jalur Cikaledong Nagreg, Arus Masih Landai

Agi Ilman , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |18:30 WIB
H-6 Lebaran, 18.527 Kendaraan Melintas di Jalur Cikaledong Nagreg, Arus Masih Landai
Nagreg masih landai
A
A
A

BANDUNG - Memasuki H-6 Lebaran, arus lalu lintas di jalur mudik Cikaledong, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terpantau masih landai pada Selasa (25/3/2025).

Hingga pagi hari, data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung mencatat sebanyak 18.527 kendaraan telah melintas di wilayah Nagreg.

“Jumlah kendaraan 18.527, itu dari arah Bandung 9.646 kendaraan, sedangkan yang ke arah Garut/Tasik mencapai 8.881 kendaraan,” ujar Humas Dishub Kabupaten Bandung, Erick Alam Prabowo saat dikonfirmasi.

Pantauan di lokasi, saat ini kondisi lalu lintas di Cikaledong yang mengarah ke Selatan Jawa Barat tersebut masih lancar tanpa adanya penumpukan kendaraan.

Meski begitu, sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat terlihat membawa barang tambahan di atas kendaraan, menandakan persiapan pemudik untuk perjalanan jarak jauh.

Sementara itu, Kapolresta Bandung, Kombes Pol Aldi Subartono, menyebutkan bahwa arus mudik sudah mulai terlihat sejak dini hari.

“Tadi subuh sudah ada peningkatan kendaraan yang melintas, sekitar 2.000 kendaraan tambahan. Ini menandakan masyarakat sudah mulai mudik lebih awal,” ungkapnya di Pos Pengamanan (Pospam) Cikaledong.

 

Topik Artikel :
mudik lebaran mudik nagreg
